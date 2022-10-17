Elazığ’da ’İlk iş babalık’ eğitimi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) desteğiyle Elazığ’da özel bir kreş tarafından okul ve aile birliğini arttırma amacıyla eğitim programı düzenlendi.

AÇEV desteği ile Doruk Kreş tarafından, burada eğitim gören öğrencilerin babalarıyla Kültür Park’ta uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Çocuklar babaları ile uçurtma uçurduktan sonra babalara ’İlgili babalığın 9 maddesi’ üzerine farkındalık eğitimi verildi. Aile danışmanı Fatma Begüm Özel’in eğitimi ile babalar, babanın çocuğun bakımına katılması, çocuğun gelişimini desteklemesi, babanın çocuğu ile karşılıklı yakın ve demokratik bir ilişki kurması, çocuğu ile birlikte zaman geçirmesi, cinsiyet ayrımı yapmadan kız ve erkek çocuklarını eşit bir şekilde desteklemesi üzerine eğitim verildi. Eğitime katılan veliler, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Kurum müdürü Nağme Uca Aşam, "Erken yaşlardan itibaren gelişimleri desteklenen çocukların, onların bakım ve gelişiminde sorumluluk alan babaların, çocuklarını özgüven ve umutla büyüten ailelerin sayısının artması için eğitim kurumu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.