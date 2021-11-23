Elazığ’da görev yapan en genç ve en tecrübeli öğretmene anlamlı ziyaret

Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir eğitim kurumu öğretmenleri, kentte görev yapan en genç ve en tecrübeli öğretmenlerle bir araya gelerek kendilerine çiçek taktim etti.

Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Bir eğitim kurumu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte kentte öğretmenlik kariyerine yeni başlayan en genç ile en tecrübeli öğretmenler ziyaret edildi. Genç öğretmenler en tecrübeli öğretmenlerin deneyimlerini dinlerken, deneyimli eğiticiler de genç meslektaşlarına bundan sonraki eğitim öğretim yıllarında başarılar diledi.

Etkinlikte konuşan coğrafya öğretmeni Gülay Aydın, "Öğretmen öğreten ve ışık yayan ve bu ışığıyla kalpleri, gönülleri nice hikayeleri aydınlatan kadim insan, bazen bir sözüyle bazen de bir ömrüyle aydınlatan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu anlamda bu mesleğe ömrünü vermiş, ışığıyla nice insanları aydınlatmış kadim insan Orhan öğretmenimin ve bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Şehit Burhan Gatfar Ortaokulunda çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran 42 yıllık matematik öğretmeni Orhan Turan da "Yıllarca vatana ve millete faydalı öğrenci yetiştirmeye çalıştık bundan dolayı da onur ve gurur duydum. Öğrencilerimizin eğitim çorbasında bizim de biraz tuzumuz varsa ne mutlu bize. Herkesin Öğretmenler Günü kutlu olsun. 42 yıldır görev yapıyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine atanan genç öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten edebiyat öğretmeni Selin Çimenler ise "İlk Öğretmenler Gününü ailesinden uzakta yalnız geçirmemesi için bir çiçek taktimi yaptık. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği mesleği genç arkadaşlara beraber yürütmek çok onur verici. Kendisine mesleki hayatında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Mesleğe yeni atanan Dilber Karcı da "Yeni atandım ilk Öğretmenler Günüm, beni düşünmeniz gerçekten mutlu etti" dedi.