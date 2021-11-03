Elazığ’da bir köyde bilim ve hobi evi oluşturuldu, içerisi bilimsel materyaller ile donatıldı

Elazığ’ın Palu ilçesi Baltaşı köyünde yapılan Bilim ve Hobi Evi, öğrencilerin büyük beğenisini kazanırken, gelişimlerine de önemli bir katkı sağlıyor.

Baltaşı köyünde bulunan Baltaşı İlk ve Ortaokulu ek binasında oluşturulan Bilim ve Hobi Evi, dış ve iç cephesi doğaya uygun ve çocukların isteklerini karşılayabilecek tasarımlarla süslendi. Binanın içi masalsı dekorlar, zeka oyunları, bilimsel materyallerle donatıldı ve çocukların etkinlik yapabilecekleri kullanışlı bir sahne Bilim ve Hobi Evinin baş köşesine yerleştirildi. Yapılan Bilim ve Hobi Evinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ve okula gelme heyecanlarını artırdığını belirten Baltaşı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mesut Doğan, "Çocuklarımızın ufku genişledi. Belki de birçok okulda olmayan imkanlara kavuştular ve bir özgüven kazandılar. Şu anda öğrencilerimiz bilim ve hobi sınıfından faydalanıyorlar. Bakış açıları bile değişti, okula gelme heyecanları arttı" dedi.