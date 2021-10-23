Elazığ’da ‘Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları’ programı düzenlendi

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, ’TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları’ programı bugün düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, İl Milli Eğittim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zülfü Yapıcı ile öğretmeler katıldı. Projenin amacına ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, özel yetenekli çocukların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Gürtürk, ’’Bizler sizi burada bu eğitimlerinizi en güzel şekilde almanız için sizi rahat bir şekilde siz kıymetli öğretmen arkadaşlarımızı illerinize göndermenin sevincini birlikte yaşayacağız. Özelikle özel yetenekli çocuklarımız bizler için çok önemli. Çocuklarımızdan ülkemiz, geleceğimiz, vatanımız ve milletimiz için, özel yetenekli çocuklarımızı geliştirdiğimiz zaman çok büyük kimseler olma durumu var. Bir kişi dünyaya yön verebilir. Bilim Sanat Merkezlerimizde diğer alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmek geliştirmek onlara katkı ve destek sunmak için zamanın çağın ruhuna uygun olarak işte bugün sizlerin burada eğitimini alacağınız robotik kodlama, sitem, veb2 tabanlı tasarım becerileri Fırat Üniversitesi hocalarımızın nezaretinde bu eğitimleri burada alacaksınız’’ dedi.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zülfü Yapıcı da ’’Tarihimizde üstün yetenekli bireyleri en iyi değerlendirildiği dönem Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Enderun Mektepleridir. Bugün birçok gelişmiş ülke üstün yeteneklerin eğitimine kaynak olarak Enderun Mekteplerini göstermektedir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığınca 1992 yıllında özel gereksinimle bu çocukların eğitimlerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinimle çocuklarımız için oluşturulan eğitim sonrasında Bilim ve Sanat Merkezleri açılmış. Bu süreçte üstün yetenekli çocuklarımız temel eğitimine dayalı olan bilgilerin yaşıtlarıyla devam etikleri okullardan almakta. Üstün oldukları alanda ise bilim ve sanat merkezlerinde Eğitim ve Öğretime devam etmektedirler” diye konuştu.

Program öğretmenlere verilen seminerle devam etti.

Etkinliğin 3 gün süreceği öğrenildi.