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Elazığ’da afet farkındalık eğitimi
Elazığ’da afet bilincinin arttırılmasına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.
Eğitim 23.03.2022, 13:53
Elazığ’da afet bilincinin arttırılmasına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ’Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet ve acil durumlara yönelik farkındalığının oluşması amacıyla eğitimler verilmeye devam ediyor. Eğitimler kapsamında Elazığ AFAD ekipleri, Sivrice Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ’Afet farkındalık eğitimi, yangın farkındalık eğitimi’ verdi. Eğitimlerde deprem anı uygulaması ve tahliye uygulaması yapılarak, AFAD Gönüllük Projesi, gönüllü kazanımı ve gönüllülüğe teşvik konularında bilgilendirme yapıldı.