Elazığ’da 33 lisenin katılımıyla ‘Münazara’ turnuvasında start verildi

Elazığ’da ‘Aynı pencereden farklı bakıyoruz’ mottosu çerçevesinde 33 lisenin katılımıyla düzenlenen ‘Liselerarası Münazara Turnuvası’na start verildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liselerarası Münazara Turnuvası başladı. Koç İlkokulu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen münazarada öğrenciler, ‘Aynı pencereden farklı bakıyoruz’ mottosuyla, ‘başarıda zeka mı önemli, başarı mı’ konusunu işledi. Öğrenciler her iki durumda, eğitimin artı ve eksilerini içeren beyin fırtınası yaptı. Münazara yarışmasını izleyen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin toplumu ilgilendiren konulara duyarlı olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Münazara yarışması çerçevesinde öğrencilerin tartışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Özellikle bu programı yapmamızdaki amaç, okuma ve tartışma kültürünü okullarımız arasında yaygınlaştırılmasıydı. Eğitim sadece akademik çalışmalara sığdırılacak bir konu değil. Bunun içerisinde kültür, sosyal etkinlikler ve hatta sporu da katmak zorundayız ki eğitim gerçek anlamda nesillerden nesle aktarımı sağlayabilsin. Özellikle temeli kültür olan ve kadim bir geleneğe sahip olan bu şehrimizde, kültürün aktarımı için sadece akademik çalışmalarla sınırlı kalmamak ve bu tarzdaki etkinlikleri de eğitim etkinliklerini de planlamak gerekiyordu. Bunu değerlendirdiğimiz zaman bu tarzdaki etkinlikleri inşallah önümüzdeki süreçte de daha da yaygınlaştırarak devam ettireceğiz” dedi.

Yarışmanın hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.