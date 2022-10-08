Elazığ’da, 13. Uluslararası Kimyasal Fizik Kongresinin galası yapıldı

Türkiye’de 1986 yılından beri düzenlenen 13’üncü Uuslararası Kimyasal Fizik Kongresinin Elazığ’da gala programı düzenlendi.

Elazığ Kültür Park Mamüratül Aziz salonundan yapılan Uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi gala programına Türkiye’deki 41 üniversiteden ve Amerika, Fransa, İtalya, İspanya ile İsviçre’den gelen yaklaşık 100 bilim insanı katıldı. Bu sene 13’üncüsü düzenlen ve Fırat Üniversitesi ile Elazığ Kent Konseyinin ev sahipliğinde 7-8 Ekim tarihleri arasında süren Kimyasal Fizik Kongresinde ’Kimyasal fizik’ alanında kuramsal, hesapsal ve deneysel çalışan araştırmacıları bir araya getirerek son gelişmelerin tartışılmasına, bilgi alışverişine ve işbirliğine ortam sağlama amacını hedefleniyor.

Çayda Çıra halk oyunları gösterimiyle başlayan programda bilim insanları, Kürsü Başı Topluluğu ekibinin seslendirdiği Harput müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Proje yürütücüsü Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, ’’Alanında uzman bilim insanlarımızı bu sene 13’üncüsünü düzenlediğimiz Kimyasal Fizik Kongresi için ilimizde ağırladık. Bu kongre ülkemizde1986 yılından beri düzenlenmekte. Alanında en üst düzey konuşmacıları aralarında ağırlayan bir kongredir. Her iki senede bir gerçekleştiriliyor ve sürekli organizatörleri değişiyor. Biz de bu seneki kongreyi organize ettik. Elazığ Kent Konseyi ve yerel destekçilerimizin işbirliğiyle kongremize yurt içinden ve yurt dışından çok saygın bilim insanları katılıyor’’ dedi.

Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu ise ’’Doğu Anadolu Bölgesinde, derin tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olan ilimizde, 1975 yılında Teknik Okulunun kurulması sağlanmıştır. Fırat Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne gerek şehrin gelişmesine ve gerek ise Türk yüksek öğrenimine önemli katkılar sağlamıştır. Bünyesinde birçok bilim adamı yetiştirmiştir. Bu gün önemli bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sene 13’ncüsünü düzenlenen Kimyasal Fizik Kongresi için ilimizde ağırladık. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

2 yılda bir düzenlenen kongre plaket takdiminin ardından sona erdi.