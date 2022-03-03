El-Bab’ta küresel enflasyon konulu sempozyum

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Küresel Enflasyon ve Özgür Kuzey Suriye Bölgelerindeki Ekonomik Yansımaları” konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan GAÜN El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Recep Şehitoğlu, El-Bab’da 2021-2022 akademik yılı 2. dönem başlangıcı öncesinde düzenlenen akademik programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Covıd-19 salgını dönemini Türkiye olarak diğer ülkelere göre daha sorunsuz bir şekilde geçirdiklerini aktaran Şehitoğlu, “Pandeminin neredeyse sonuna geldik. Bu dönemde maalesef ekonomik olarak küresel bir sorunla karşı karşıya kaldık. Bugün gelişmiş olarak ifade edebileceğimiz başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi birçok ülke küresel enflasyonla mücadele etmek zorunda kaldı. Şüphesiz küresel olarak etkilerini gösteren bu ekonomik durumun Türkiye’ye, dolayısıyla özgür kuzey Suriye bölgelerine de etkileri olacaktır. Bu nedenle Gaziantep Üniversitesi El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin değerli akademisyenleri bizlere uzman oldukları alanlarla ilgili olarak bir perspektif sunacaklardır. Ben bu kapsamda söz konusu sempozyumu değerli buluyorum” şeklinde konuştu.

Muhasebe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Nadir El Osman, 2022 yılının küresel ekonomik görünümünü genel anlamda değerlendirerek, büyüme oranları, dolar, petrol ve altın fiyatlarındaki artışların nedenlerine değindi. Türkiye’nin FED’in faiz artırımı beklentisine karşı önlem alması gerektiğini ifade eden El Osman, özgür kuzey Suriye bölgesinde güvenli ve cazibe uyandırıcı bir yatırım ortamının oluşturulması ve yatırıma dair bir yol haritası olması gerekliliğini de vurguladı.

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yassir El Huseyin ise enflasyonun etkilerinin ülke sınırlarını aşan küresel bir olgu olduğunu ve Covıd-19 pandemisinden sonra iyice şiddetlendiğini ifade ederek, “Bu sempozyumdaki amacımız ülkelerin benimsedikleri politikalara ışık tutmak ve bu olguyu merkezi otoriteler tarafından ele alırken bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak” dedi. El Huseyin, konuşmasının son kısmında kuzey Suriye’de enflasyonun etkilerini azaltıcı öneriler de sundu.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Uqbe El de şirketlerin kriz ve e-pazarlamaya neredeyse tamamen geçişi benimsedikleri pazarlama stratejileri ve Covid-19 salgınının tüketici davranışları ve yaşam tarzı üzerindeki etkilerini aktardı.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rasim İbiş ise Covid-19 salgını sonrasındaki ekonomik toparlanmaya değinerek, aslında dünyadaki toparlanma sürecinin zayıf ilerlediğini, kuzey Suriye bölgesindeki kuruluşların, yerel meclislerin, finansal olarak destekleyici kuruluşların ve derneklerin ekonomi üzerindeki rollerine değindi.

Öğrenci topluluğunun El-Bab Kültür Merkezi’nde düzenlediği sempozyuma El-Bab Yerel Meclis Başkanı Dr. Mustafa Osman, yerel meclis üyeleri, şehrin ileri gelenleri, bölgedeki özel üniversite temsilcileri ve öğrenciler katıldı.