EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı!

EKPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi yayınlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 15.15’ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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