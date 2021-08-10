EKOVİTRİN, GÜNDEME GETİRDİ ERDOĞAN YKS’DE BARAJIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile özel bir raportaj gerçekleştirmiş ve bu röportaj Türkiye gündemine taşınmıştı.

Ülkemizin en önde gelen üniversitelerinin birinin kurucusu olan Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin’e verdiği röportajda çok önemli bir sosyal soruna dikkat çekmişti. Doç. Dr. Aydın, bir milyonun üzerinde öğrencinin taban puanını aşamayıp, üniversite tercihi yapamaz duruma düşmesini; “Üniversite sınavlarında yapılan stratejik bir hata” olarak yorumladı.

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile özel bir raportaj gerçekleştirmiş ve bu röportaj Türkiye gündemine taşınmıştı

“STRATEJİK BİR HATA”

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda özetle şöyle dedi:

“Tekrar sınava giren öğrenciler 2 milyon 600 bin civarında. 1 milyonun üzerinde öğrencinin 180 taban puanını aşamayıp tercih yapamaz duruma düşmesi gerçekten düşündürücü, sosyal bir problem olarak karşımızda duruyor. Burada bence çok ciddi bir stratejik hata yapıldı, 12’nci sınıf müfredatı çok ağır olan bir müfredat. Geçen yıl 12’nci sınıfın müfredatı zorunlu tutulmamıştı, ancak bu yıl soruldu. Pandemi süreci daha fazla ne kadar aktif kullanılabildi ki 12. sınıfın müfredatı dahil edildi? 2020 yılının Mart ayına kadar okullar tamamen açıktı. Zaten pandemi süreci devreye girip öğrencilerin yeterince eğitim alamayacağı düşünülerek haklı olarak hem 12.sınıfın müfredatından muaf tutuldu hem de taban puanı 170’e indirilmişti. Bu yıl ise eğitime öğrenciler online anlamda tam olarak erişemediler. Dolayısıyla bence bu yıl stratejik bir yanlışlık yapıldı. Şu anda 1 milyonun üzerinde öğrenci tercih yapamaz durumda. Ciddi bir potansiyelin ve kaynağın israf edildiğini görüyorum. Bugün devlet ve vakıf üniversitelerinde çok ciddi boşluklar ortaya çıkacak. Bir önceki yıla baktığımız zaman 500 binin üzerinde öğrenciyi biz üniversiteye yerleştirememiş oluyoruz. Konuyu yetkili mercilere ilettik, devlet idaresinin sağduyulu davranarak bir çözüm üreteceğini bekliyoruz.”

DEVLET BU UYARIYI DİKKATE ALDI

Ekovitrin, Doç.Dr. Mustafa Aydın’ın açıklamalarını Türkiye’nin gündemine taşıyarak önemli bir gazetecilik olayına imza attı.

Ekovitrin’in kapaktan verdiği bu önemli röportaj, medyada yüzlerce mecrada haber oldu. Sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklama yaparak YKS taban puanlarının düşürüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.