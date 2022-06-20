Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’nde yer alan köy okulu öğretmenleri bir araya geldi

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’nde yer alan ve köy okullarında görev alan öğretmenler, Ankara’da bir araya geldi.

Mesleğinin ilk yıllarında köye atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla, çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarının sağlanmasını ve bu amaçla hem öğretmenlerin meslek yaşamlarının kalitesinin geliştirilmesi hem de öğrencileri için bir umut yeşertilmesini hedefleyen Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi; Türk Eğitim Derneği tarafından, Z Zurich Vakfı - Zurich Sigorta destekleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kasım 2018 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü sonrasında hayata geçti.

30 bin öğrenciye ve 150 bin aile bireyine ulaşılması hedefleniyor

Projenin amacı, öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunların en aza indirilmesi, bilgilerinin artırılması, mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükseltilmesi olarak belirtildi. 2023 yılı sonuna kadar sürdürülecek projede, 1000 kadın öğretmene, 30 bin öğrenciye ve 150 bin aile bireyine ulaşılması hedefleniyor. Öğretmenler proje süresince; akademik ve sosyal alanlarda destekleniyor. 2019 yılında 50 kadın köy öğretmeni ile başlayan proje, 2020 yılında 100 kadın öğretmen, 2021 yılında 235 öğretmen ve 2022 yılında 297 öğretmenin de eklenmesiyle 682 kadın öğretmenle devam ediyor.

"Öğretmenlerimize akademik, psikolojik ve sosyal destek programı uyguluyoruz"

Ankara’da bir otelde düzenlenen programda projede yer alan öğretmenler bir araya geldi. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Projenin amacı köye yeni başlamış eğitiminin daha öğretimini bitirmiş mesleğin başında olan köy öğretmenlerimize destek vermek istiyoruz. Çünkü unutmayın ki onların orada yetiştireceği her evlat her çocuk bu ülkenin geleceği için bir domino taşı etkisi gösterecektir. Kalkınmamızın ana faktörünü oluşturacaktır. Öğretmenlerimize akademik, psikolojik ve sosyal destek programı uyguluyoruz. Niye akademik destek programı uyguluyoruz? Maalesef 21’inci yüzyılın yetkinlikleriyle donatılmalarıyla ilgili eğitim fakültelerinde yeterli eğitimi alamıyorlar. Akademik destek programı ile öğretmenliğin daha üst seviyelerine taşımaya çalışıyoruz öğretmenlerimizi” dedi.

"Bugün 700’e yakın kadın köy öğretmenimizle çalışıyoruz"

Kültürel zeka ve sosyal zekanın artık akademik zekanın üstünde olduğunun altını çizen Pehlivanoğlu, “Öğretmenlerimizin sosyal yaşamlarında mutlu olmaları, köye gittikleri zaman o yalnızlıkla travma yaşamamaları için birçok proje yürütüyoruz. Bunun yanında ise psikolojik destek programı var. Öğretmenlerimizin birçoğu kentlerden veya ailelerin yanlarından köye gidiyorlar. Bazı yoksunluklarla, yokluklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bazı travmalar yaşayabiliyorlar. Bu öğretmenlerimize bir de psikolojik destek programı uyguluyoruz. Bu üçünü bir araya getirmediğin yapı içerisinde öğretmeni 4 yıl sonra tayin de etseniz onun aile kurmasından mesleğindeki başarısından mutlu olmasındaki engelleri ortadan kaldıramazsınız. Bu üçünü oluşturulabilecek, mutlu olmasını sağlayabilecek ve kendini geliştirebilecek bir proje geliştirmeye çalıştık. Bugün 700’e yakın kadın köy öğretmenimizle çalışıyoruz. Birinci aşamada 1000 kadın köy öğretmenine MEB ile geleceğiz. Bu üç yıl süren bir programdır. Üç yılı tamamlayan öğretmenlerimizin yerlerine yenilerini alacağız. Hedefimiz 1500 köye yeni başlamış kadın köy öğretmene destek olmaktır” açıklamasında bulundu.