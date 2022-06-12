Eğitime sel engeli

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve bele neden olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esaslarına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir” denildi.