Eğitime hayırsever desteği

Özgür Uncu isimli hayırsever, ‘Bir Damla Yeter’ adında başlattığı iyilik hareketi ile yaklaşık 5 yıldır Doğu bölgesindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor.

İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki esnaf Özgür Uncu, önce çevresindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere kitap, kırtasiye, erzak ve kıyafet desteğinde bulunmaya başladı. Başlattığı iyilik hareketini ‘Bir Damla Yeter’ adlı kampanyaya dönüştüren Uncu, özellikle kış aylarında Doğu ve Güneydoğu’daki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. Yardımlaşma kampanyasını esnaf arkadaşlarından gelen destekle büyüten Uncu, yaklaşık 5 yıldır yüzlerce öğrenci ve ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Özgür Uncu, “Bu yaklaşık 5 yıldır emek verdiğim bir iş.Kış aylarında Doğu ve Güneydoğu’dakiöğrencilere ve ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım da bulunuyoruz.Herhangi bir ihtiyaç olduğunda bölgedeki okulun sınıf öğretmeni bize ulaşır, durumu bildirir. Biz de elimizden geldiğince yardımları toplayıp göndeririz” dedi.

Esnafın iyilik hareketine destek verdiğini belirten Uncu, “Belli bir yerden sonra biraz güç gerektiriyor. Her ailenin ya da her sınıfın ihtiyacı farklı. Bu zamana kadar yüzlerce öğrenciye ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduk. Türk halkı bu konuda çok duyarlı. Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler ‘Bir Damla Yeter’ adlı İnstagram hesabından iletişime geçebilir” diye konuştu.