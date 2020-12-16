Eğitime adanmış ömür, gelen sayısız başarı

Henüz daha öğrenciyken Matematik dersi veren ve mesleğe adım atan, 2002 yılında yine öğrenciyken açtığı şubenin ardından Türkiye genelinde yaygınlaşan Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı; Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Hatay’da 5’i okul, 11’i özel eğitim kursu olmak üzere 16 kurumu eğitim camiasına kazandırarak büyük başarı gösterdi.

Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, eğitim camiasında başarılı hikayesiyle dikkat çekiyor. Henüz daha öğrenciyken Matematik dersleri vermeye başlayan Avcı, yine 2002 yılında öğrenciyken İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kurumun ilk şubesini açtı. Türkiye genelinde yaygınlaşmak için o yıllarda çalışmalarına devam eden Avcı, okulu bitirdikten sonra harekete geçerek, Çankaya’da açtığı KPSS, açık öğretim kursu, TYT, AYT ve LGS hazırlık dersleriyle özel öğretim sektöründe kurumsallaşmaya başladı.

Erdal Avcı, kurumsallaşmanın adımlarını ise 2018 yılında attı ve Buca’da Anadolu Lisesinin açılışına öncülük etti. Daha sonra Bornova’da ortaokul ve Anadolu lisesinin bir arada olduğu kampüsle eğitime katkı koyan Avcı; Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Hatay’da 5’i okul, 11’i özel eğitim kursu olmak üzere 16 kurum sayısına ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.

“Altın Meşale” ödülü geldi

Öte yandan, Erdal Avcı’nın direksiyonunda bulunduğu kurum, İzmir ve Türkiye’de son 6 yıldır birçok başarılara imza attı. Kurum, son olarak da geçtiğimiz kasım ayında “Altın Meşale” ödülüne layık görüldü.

Radikal Eğitim Kurumlarının sanata ve spora önem verdiğini ifade eden Erdal Avcı, ödülü almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Avcı, “Sanata ve spora verdiğimiz önem, akademik olarak başarılarımız, eğitim kurumu olarak toplumsal duyarlılığı yüksek olmamız değerlendirildi. Özellikle İzmir depreminde 10 araç ve 30 gönüllü çalışanı ile bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştık. Depremin ilk anından şuana kadar İzmirlilerin yanında olduk. Sadece yemek veya yardım malzemesi götürmenin yanında; depremde Radikal öğrencisi olsun veya olmasın tüm İzmirlilere eğitim malzemesi desteği verdik. Bu yaklaşımımız sebebiyle İzmirlilerin kalbine dokunmayı başardık. Yardım faaliyetlerimiz sadece İzmir depremiyle başlamadı. Okul içinde kurduğumuz bir komisyonumuz var. Bize ulaşan ihtiyaç sahibi, şehit ve gazi çocuklarından 60’ına her yıl burs veriyoruz; ayrıca kendi öğrencilerimizden YKS sınavında ilk 10 bin içerisine girenlere, bir yıl boyunca biner TL eğitim bursu da veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Dil bilmiyorsanız, hayal ettiğiniz kapılar sizin için açılmayacak demektir”

Eğitim faaliyetlerini anlatarak yabancı dile büyük önem verdiklerini ifade eden Erdal Avcı, “Globalleşen dünyanın gerekliliklerini yerine getirmeden iyi bir iş bulmak, güzel bir geleceğin temellerini atmak imkânsız artık. İyi bir gelecek hayali kuran gençler, hayal ettikleri gibi yaşamanın hedeflenmiş kariyere ulaşmakla mümkün olduğunun bilincindeler ve bu doğrultuda kendilerini geliştirmeye özen gösteriyorlar. Bu gerekliliklerden en önemlisini dil bilmek oluşturuyor. Dil biliyor olmak yıllar yılı önem taşıyordu; ancak şuan herkes için zorunluluk haline geldi. Çok iyi okulların en iyi bölümlerinden mezun olsanız dahi profesyonel düzeyde bir dil bilmiyorsanız, hayal ettiğiniz kapılar sizin için açılmayacak demektir. İngilizcenin ekstra bir artı kazandırmadığı en az iki yabancı dil bilmenin gerektiği günümüzde, işverenlerin tercihleri de bu doğrultuda gerçekleşiyor. Bu yüzden biz Radikal Okulları olarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programını bilinen ismiyle CEFR uyguluyoruz. Mesela Ortaokul 5. sınıfta 15 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce derslerimiz ve 5 saat Almanca dersimiz bulunmakta, lisede ise 9. ve 10. sınıflarımızda 10 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce ve iki saat Almanca derslerimiz var. Bu durumda bir öğrencinin yabancı dili öğrenememesi imkânsıza yakın bir şey. Zaten bir kişi çocuğuna özel okul eğitimi verdirtiyorsa önceliği yabancı dildir. 12. sınıflarda öğrenci sayımız kaç olursa olsun mutlaka dil sınıfı açıyoruz” diye aktardı.