Eğitimde yeni dönem...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulaması için, Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" dedi
Eğitim 11.04.2021, 15:29 11.04.2021, 15:31
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021
Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py