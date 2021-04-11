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Eğitimde yeni dönem...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulaması için, Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" dedi

Eğitim 11.04.2021, 15:29 11.04.2021, 15:31
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Eğitimde yeni dönem...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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