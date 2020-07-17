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Eğitimde psikologların açık öğretim tartışması

AÇIK ÖĞRETİMDE PSİKOLOJİ KONUSU, ÖRGÜN EĞİTİM İLE MEZUN OLAN PSİKOLOGLARI HAREKETE GEÇİRDİ. PSİKOLOGLAR BETÜL BULUT, BUSE KOL VE HANİFE SEVDE KESİCİOĞLU, BU ŞEKİLDE EĞİTİMİN ZARARLARINI DİLE GETİRDİ.

Eğitim 17.07.2020, 12:31
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Eğitimde psikologların açık öğretim tartışması

KOCAELİ (İHA) – Son günlerde gündeme gelen ’açık öğretimde psikoloji’ konusu, örgün eğitim ile mezun olan psikologları harekete geçirdi. Psikologlar, bu şekilde bir eğitimin hastalara zarar vereceği görüşünde birleşti.

Açık öğretimde psikoloji konusu, örgün eğitim ile mezun olan psikologları harekete geçirdi. Psikologlar Betül Bulut, Buse Kol ve Hanife Sevde Kesicioğlu, bu şekilde eğitimin zararlarını dile getirdi.

Psikolojinin, insanı esas alan uygulamalı bir bilim dalı olduğunu ifade eden Psikolog Betül Bulut, “Bunun yansıması olarak dört yıllık lisans eğitiminde teorik derslerin yanı sıra birçok uygulamalı ders eğitim planlaması içerisinde yer alır. Uzaktan eğitimin, hem teorik hem de uygulamalı içerikli derslerde yeterli olması mümkün değildir. Ayrıca saha çalışmalarına çıkamayan açık öğretim öğrencileri meslekte niteliksiz ve yetersiz kalacaklardır. Psikoloji çok kapsamlı bir bölümdür. Klinik, sosyal, gelişim, adli, endüstri, spor psikolojisi gibi çok çeşitli alt alanları olan psikoloji bölümü, uygulamanın yanı sıra sınıf içi etkileşimle öğrenilebilecek bir alandır. Psikologlar aldıkları dört yıllık lisans eğitiminden sonra bu alt alanlardan birinde uzmanlaşmak için ilgili yüksek lisans programlarını bitirmektedirler. Yetkin bir psikolog olmak için ciddi emek gerekmektedir. Dolayısıyla açık öğretim psikoloji bölümü bu insanların emeklerini yok sayarak heba edecektir” dedi.

"Toplum ruh sağlığı risk altında’’

Toplum ruh sağlığının tehlikeye atılacak bir durum olmadığını ifade eden Psikolog Buse Kol ise, “Alanda çalışacak her psikolog kendini yeterli ve yetkin hissetmeli. Aksi takdirde vereceği her hizmette danışana yarardan çok zarar sağlamış olur. Bunun anlamı da toplum ruh sağlığının bozulmasıdır. Açık öğretimde psikoloji bölümünün yer alması demek toplum ruh sağlının risk altında olması demektir. Dolayısıyla açık öğretim psikoloji programı sorgulanmadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

"Alanda çalışacak yeterince psikolog var’’

‘Türkiye’de ilk amacın mezun olmuş veya iş arayan psikologları uygun yerlere yerleştirmek olmalı’ diyen Psikolog Hanife Sevde Kesicioğlu ise, “Halihazırda iş bekleyen psikologların mevcut potansiyelleri kullanılmalıdır. Eksik olduğu düşünüldüğü takdirde devlet üniversitelerine örgün eğitim de lisans ve yüksek lisans programları eklenmelidir. Açık öğretim bu eksiği dolduracak bir program olamaz. Lütfen çocuklarınızı ve ruh sağlığınızı alanında örgün eğitim almış ve diplomalı psikologlara emanet ediniz. Çünkü siz değerlisiniz” şeklinde konuştu.

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