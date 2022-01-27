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Eğitimde ikinci dönem hibrit eğitimle başlıyor

Salgındaki vaka artışları nedeniyle yeni eğitim/öğretim döneminde hibrit eğitim modellerinin etkili olması beklenirken, bu sistemlerde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Tüm eğitim döneminin yapay zeka ile takip edileceği esnek hibrit eğitim modeli olan FlexiBAU altyapısı, öğrencilerin eğitim sürecindeki verileri analiz edilerek başarılı ve başarısız oldukları alanları da tespit ediyor.

Eğitim 27.01.2022, 10:14
Eğitimde ikinci dönem hibrit eğitimle başlıyor

Salgındaki vaka artışları nedeniyle yeni eğitim/öğretim döneminde hibrit eğitim modellerinin etkili olması beklenirken, bu sistemlerde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Tüm eğitim döneminin yapay zeka ile takip edileceği esnek hibrit eğitim modeli olan FlexiBAU altyapısı, öğrencilerin eğitim sürecindeki verileri analiz edilerek başarılı ve başarısız oldukları alanları da tespit ediyor.

Omicron varyantı ile ülke genelinde artan vakalarla birlikte yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Pandeminin en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim sektöründe de online altyapılar giderek önemini arttırıyor. Süreç içerisinde dikkat çeken eğitim modellerinden biri ise ‘hibrit eğitim’ oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) tarafından geliştirilen ve mikro esnek hibrit eğitimi kapsayan FlexiBAU altyapısı, hem eğitim-öğretim alanında hem de öğrencilerin ihtiyaç duyacağı okul içi tüm hizmetlerde uygulamaya konuldu. Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim olanağı sunan modelle öğrenciler, yüz yüze, online ya da hibrit eğitimi tercih edebilecekler. Öğrencilerin alacağı eğitimi kendi tercihlerine göre belirlemesine imkan sunan modelle her bir öğrencinin eğitim sürecinde bıraktığı ‘dijital izler’ yapay zeka kullanılarak analiz edilecek. Elde edilen verilerle öğrencilerin başarı ya da başarısızlık durumuna göre psikolojik ve akademik danışmanlık hizmeti verilerek, kişiye özel eğitim planlaması uygulanacak.

Alınan eğitimi öğrenci belirleyecek

FlexiBAU eğitim modelinin altyapısını anlatan BUZEB Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, üniversite içerisinde bütün sınıfları hibrit modele uygun yazılım ve donanımlarla geliştirdiklerini aktararak, “Bu modelle birlikte öğrencilerimizin derslere isterlerse yüz yüze, isterlerse de online bağlanmalarını ve bu süreçlerin tamamını istedikleri zaman tekrar izleyebilmelerini amaçladık. Eğitim-öğretimin dışında üniversite içerisindeki diğer bütün hizmetler, üniversitedeki danışmanlık süreçleri ve öğretim üyeleriyle yapılacak olan görüşmeler de hibrit olarak yapılacak. Bununla birlikte üniversite içerisindeki etkinliklere dışardan online olarak ya da yüz yüze katılım sağlanabilecek” dedi.

Yapay zeka destekli veri analizi yapılıyor

Modelle kişiye özel eğitim planlaması yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, “Öğrencilerimizin eğitim sürecinde bıraktıkları dijital izleri onların eğitim-öğretim ortamlarını zenginleştirmek ve maksimum fayda sağlanması için kullanıyoruz. Veri sistemimiz içerisinde kullandığımız yapay zeka destekli analizlerde öğrencinin başarısız olduğu tespit edilirse gerek psikolojik danışmanlık gerekse de akademik danışmanlık verilerek, bu başarısızlık yaşanmadan müdahale etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin sektörel deneyimleri transkripte işlenecek

FlexiBAU ile öğrenmeyi deneyimleme fırsatının sunulduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Akgün, “Okulda alınan eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin hem sektörden aldıkları deneyimleri hem de proje bazlı farklı kurum ve kuruluşlardan edindikleri deneyimleri tanımayı önemsiyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimizin okul dışında da edindikleri deneyimleri, sertifikalarını ve tanınırlığı olan kurumlardaki eğitimleri de transkriptlerinde tanıyoruz” dedi.

Firmalar okulda hibrit ders açabilecek

Öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri sektör içerisinde mentorlerle şekillendireceklerini ifade eden Akgün, “Bu mentorlük sürecinde CO-OP birimimizle hem firmaların üniversite içerisinde hibrit ders açmaları hem de öğrencilerimizin hibrit bir şekilde staj yapmaları sağlanacak. Böylece öğrenciler sektörle birlikte öğrenmeyi deneyimleyecekler. Bu deneyimle birlikte öğrenci üniversite hayatında edindiği teorik bilgiyi sektörde de uygulamış olacak” şeklinde konuştu.

“Öğrenme-öğretme süreçlerinde dijital dönüşüm yaşanıyor”

Yükseköğretimin dijital dönüşümün dışında tutulamayacağını belirten Akgün, “Yurt dışındaki üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarına baktığımızda uzaktan eğitim deneyimi olan öğretim üyelerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bunu yavaş yavaş ülkemizde de göreceğimizi düşünüyorum. Pandemiyle birlikte büyük bir dijital dönüşüm yaşadık. Sadece öğrenme-öğretme süreçlerinde değil, her alanda büyük bir dönüşüm yaşadık. Gelecekte yükseköğretimde bu dönüşümü göreceğiz ”dedi.

“Yeni döneme FlexiBAU ile başlıyoruz”

Üniversitenin kuruluşundan itibaren eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması adına birçok çalışma yapıldığını ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk üniversite olduk. Bu süreçte hem online eğitim süreci kalitesi için yatırımlar yaptık hem de hibrit eğitim modeli kalite standartlarını geliştirdik. Bu gelişmeleri tüm yüksek eğitim kurumları ile paylaşarak öncülük yaptık. 2021 yılı tüm eğitim-öğretim süreçlerimizi hibrit eğitim modelimiz üzerinden yürüttük. Bununla birlikte tüm sosyal etkinliklerimizi de bu çerçevede planladığımızı belirtmek isterim. Fakültelerimizin planlamalarına göre öğrencilerimiz bazı derslerini pandemi kuralları çerçevesinde seyreltilmiş şekilde planlanan hibrit sınıflarda yüz yüze alırken, bazı öğrencilerimiz ise derslerine online katılım gerçekleştirdiler. Şimdi ise yeni bir model ile yeni döneme başlıyoruz. FlexiBAU modelimiz ile amaçladığımız belli noktalar var. Öğrencilerimizin refahını arttırmak için öğrenme analitiklerinden faydalanarak sadece akademik değil, onların psikososyal gelişimlerine de katkı sağlamayı, mikro esnek hibrit öğrenme deneyimi ile öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini besleyerek daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca aktif öğrenmeyi hyflex sınıf tasarımları ile destekleyerek öğrenme toplulukları ile proje temelli çözümler üretmeyi ve şirketlerle ortak beceri temelli sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde 360 derece eğitimler tasarlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte ’Nomad Kampüs’ anlayışımız kapsamında farklı ülkelerden öğrenciler gerçek bir problem durumu üzerinden aynı probleme çözümler üretmek ve iş birliğine dayalı çevrimiçi çalışmalar yapmak üzere kullandığımız uzaktan eğitim sistemlerimiz vasıtasıyla bir araya geliyorlar. Bu süreçleri de öğrencilerimizin örgün eğitim kazanımları arasında tanımayı planlıyoruz.”

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