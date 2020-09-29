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Eğitimci Doç. Dr. Mustafa Aydın'dan önemli çağrı
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Eğitim 29.09.2020, 10:10 29.09.2020, 10:31
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Küresel salgın süreci devam ederken normalleşme adımları da gündemimizdeki yerini koruyor. Neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkileyen Covid-19 virüsü, eğitim alanında da büyük zorluklara sebep oldu. Çocukların ve gençlerin eğitimlerini kesintiye uğratmadan salgından korunması için birçok yöntem konuşuldu ve uygulandı. Okulların açılması da tartışılan konulardan biriydi. Kimi okulların açılmasını kimi ise kapalı kalması gerektiğini savundu. Süreç devam ederken sektörün içinden bir eğitimciye kulak vermek istedik.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'la yaptığımız söyleşide merak edilen soruları sorduk. Aydın, öğrencilerin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
KEREM 4 dakika önce
BİZ DE AÇILSIN İSTİYORUZ AMA BU SALGIN İŞİ BOZUYOR HOCAM NASIL OLUCAK BU İŞ
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