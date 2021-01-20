Eğitim sektörü Mayıs ayındaki fuarda buluşuyor

Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sponsorluğunda düzenlenecek GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi için geri sayım başladı. Eğitim sektörüne ürün, hizmet ve teknoloji tedarik eden yurt içi ve yurt dışından firmalar ile okul yöneticilerini bir araya getiren organizasyon, 2021’in ilk yarısında bölgede düzenlenecek olan en kapsamlı sektörel ticaret platformu olacak. Küresel nedenlerden ötürü, yeni yatırımlar ve satın almalar konusunda geçen yılı durgun geçiren eğitim dünyası, 2021-2022 eğitim & öğretim dönemi için ihtiyaç duyacağı çözümleri GESS Türkiye’de karşılayacak.