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Eğitim sektörü Mayıs ayındaki fuarda buluşuyor
Egitim harcamaları 259 milyar lirayı geçen Türkiye’nin, bu alandaki 2021’in ilk sektörel buluşması 27-29 Mayıs tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Anasınıfından yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde ihtiyaç duyulan ürün, hizmet, teknoloji, ekipman ve malzemelerin bir arada sergileneceği GESS Türkiye Fuarı, 2021-2022 akademik yılının satın alma dönemi olan Mayıs ayına denk gelmesinden ötürü, büyük bir ticari hareketliliğe de ev sahipliği yapacak.
Eğitim 20.01.2021, 15:38
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Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sponsorluğunda düzenlenecek GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi için geri sayım başladı. Eğitim sektörüne ürün, hizmet ve teknoloji tedarik eden yurt içi ve yurt dışından firmalar ile okul yöneticilerini bir araya getiren organizasyon, 2021’in ilk yarısında bölgede düzenlenecek olan en kapsamlı sektörel ticaret platformu olacak. Küresel nedenlerden ötürü, yeni yatırımlar ve satın almalar konusunda geçen yılı durgun geçiren eğitim dünyası, 2021-2022 eğitim & öğretim dönemi için ihtiyaç duyacağı çözümleri GESS Türkiye’de karşılayacak.
Fuarda, başta uzaktan eğitim teknolojileri olmak üzere EdTech - AI, AR, Kodlama, VR, E-Öğrenme ve Yazılım, Oyunlaştırma, Donanım, 3D Yazıcılar, AV, Multimedya Teknolojisi, STEAM gibi teknolojilerden Eğitici Oyuncaklar, Oyunlar ve Oyun Ekipmanları, El Sanatları, Tasarımdan Öğrenme Ortamları ve Kırtasiye malzemelerine kadar eğitim sektörünün tüm yenilikleri bir arada sergilenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün (YEĞİTEK) düzenleyeceği zirve, eğitimin geleceğine yön verecek
GESS Türkiye fuarı ile eş zamanlı olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi de gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek zirvede katılımcılar; başta yeni nesil uzaktan eğitim metodları olmak üzere bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller sayesinde yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerden haberdar olurken çeşitli uygulamaları da deneyimleme imkanı bulacak.
Detaylı Bilgi İçin; www.gess-turkiye.com