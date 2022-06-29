Eğitim ihracatında hedef 500 bin öğrenci

Yılda 500 bin yabancı öğrenci hedefini yakalarız

Toplantının açılış konuşmasını yapan HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Uluslararası eğitim hizmeti bizim için milli bir mesele, eğitimin iniltili olmadığı hiçbir sektör yok. Savaşlar, hastalıklar nedeniyle gidilemeyen ülkelere bile giderek 30 bin seviyesinde olan yabancı öğrenci sayısını geçtiğimiz yıl itibariyle 250 bin seviyesine çıkarmayı başardık” dedi. Öğrenci sayısı kadar öğrenci başına gelirin de artması gerektiğinin altını çizen Aydın, “İngiltere her yıl eğitim ihracatından 12,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Yılda yaklaşık 20 milyar dolar eğitim ihracatı gerçekleştiren Avusturalya için eğitim 3. en önemli ihracat kalemi olmuş durumda. 2025 yılında eğitim ihracatının ulaşacağı büyüklük 300 milyar dolar olarak ön görülüyor. Bizim bu pastadan daha fazla pay almamız gerekli” şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizim altyapımız, eğitim kalitemiz birçok ülkede yok. Öğretilmiş çaresizliği aşıp, birbirimize güvenip, sorunlarımıza objektif yaklaşırsak yılda 500 bin öğrenci hedefini kolayca yakalarız.”

İlk 5’te olmamız gerekli

Türkiye’den mezun olan öğrencilerin gönüllü büyükelçi gibi çalıştıklarını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Ülkemizin ismi bir yerlere taşınıyorsa buradan mezun olan öğrenciler sayesinde oluyor. Ülkemizde eğitim almış öğrencilerin kendi ülkelerinde bakan, büyükelçi gibi kademelere yükselmesi ülke prestijimiz ve marka algımız açısından çok önemli. İngiltere, Amerika gibi ülkelerin uzun süredir yatırım yaptığı bu alan ülkelerine aidiyet, sempati ve bağlılık sağlıyor. Bizim de bu alana odaklanmamız ve ilk 10’da yer alan ülkemizi ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’den sonra 5. sıraya taşımamız gerekli” dedi.

HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın

Öğrenci başına geliri de artırmalıyız

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Fatih Aydın, “Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. Ürün yerleştirmeden, akademisyen istihdamına kadar farklı 14 destek mekanizması ile eğitimde ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece öğrenci sayısını artırmak değil öğrenci başına geliri de artırmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından desteklerle ilgili sunum gerçekleştiren Ticaret Uzmanı Suat Gürsoy, pazara giriş belgeleri desteklerinden, reklam tanıtıma, akademisyen istihdamından yurt dışı ofis kira giderine kadar farklı alanlardaki destek mekanizmalarını anlattı. Gürsoy ayrıca sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Taleplerimizin cevap bulması bizleri sevindiriyor

2835 üyeye ulaştıklarını söyleyen HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, “Sektörümüz ekonomimiz için vazgeçilmez bir yerde olduğunu gösterdi. Birliğimiz kurulduğunda sektöre yönelik genel müdürlük ve genel sekreterliğin gerekliliği, 10 alt sektörün bakanlık desteklerinden faydalanması yönünde talebimiz olmuştu. Taleplerimizin cevap bulması bizleri sevindiriyor ve sektörün en üst merciler tarafından desteklenmesi omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor. Bu biliçle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.