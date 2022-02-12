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Eğitim-Bir-Sen’den Ankara’da “30. Yıl Vefa Buluşması”

Mehmet Akif İnan tarafından 1992 yılında kurulan Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da “30. Yıl Vefa Buluşması” programı düzenlendi.

Eğitim 12.02.2022, 15:23
Eğitim-Bir-Sen’den Ankara’da “30. Yıl Vefa Buluşması”

Mehmet Akif İnan tarafından 1992 yılında kurulan Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da “30. Yıl Vefa Buluşması” programı düzenlendi.

14 Şubat 1992’de Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan, Memur-Sen Konfederasyona bağlı Eğitim-Bir-Sen kuruluşunun 30’ncu yılı Ankara Kızılcahamam’da bir otelde düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” ile kutlandı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, Eğitim-Bir-Sen’in tarihi sürecini anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’in büyük bir iddia ve büyük bir davanın adımı olduğunu söyledi.

“Bu toplantımız 30. yılımızda son derece kıymetli, son derece önemli”

“30. Yıl Vefa Buluşması” programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen büyük bir mefkurenin, büyük bir iddianın, büyük bir davanın adımıdır. Yola çıkışında ‘bizim de bir sendikamız olsun’ sığ düşüncesiyle yola çıkmayan, yola çıkarken kararlı, tutarlı, kendi medeniyet köklerinden beslenerek, kendi mefkuresine, inanç değerlerine yaslanarak, sendikal alanda yeni bir sayfa açmak, yeni bir başlangıç yapmak ve ortaya bir ilk koyma iddiasıyla çıkanların, aldığı mesafenin bugün burada beraber bulunduğumuz bu toplantımız 30. yılımızda son derece kıymetli, son derece önemli” dedi.

“Akif İnan gibi bir münevverin bizlere bıraktığı görev ve sorumluluk var”

Bayrak yarışının belirli dönemlerde olduğunu, bayrağı haysiyetle, izzetle sonraki kuşaklara devretme konusunda Eğitim-Bir-Sen’in ödün vermeyeceğini açıklayan Genel Başkan Yalçın, “Bu bir emanettir, bu bir bayrak yarışıdır. Hiç kimseye bu sorumluluklar ebedi olarak kalacak değil. Sadece belli dönemler bayrak yarışı olur ve o dönemlerde bayrağı bir sonrasına devredersiniz. Haysiyetinizle, izzetinizle devrettiğiniz bu bayrağı aynı şekilde devretme konusunda bu teşkilat kendinden sonraki kuşaklara aktarmada da erdemli yolculuğundan asla ödün vermeyecektir. Türkiye’de sendikal hareket içerisinde, belli aralıklarla vefa buluşması deyip kıdemlilerle, ak saçlılarla yeni kuşak sendikacıları bir araya getiren başka bir teşkilat yok. Çünkü bu teşkilatta ‘Tüm giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ diyen Akif İnan gibi bir münevverin, bir mütefekkirin, bir şairin, bir hatibin mirası var, bizlere bıraktığı görev ve sorumluluk var” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen’in “30. Yıl Vefa Buluşması” programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. Programa Eğitim-Bir-Sen’de geçmişte görev almış birçok isim ve sendikalılar katılım gösterdi.

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