Edirne’de “40. Yılda 40 Profesör Belge Takdim Töreni” düzenlendi

Kuruluşundan bu yana 40 yılı ardında bırakan bölgenin ve ülkemizin köklü çınarı Trakya Üniversitesinde yıl boyu sürecek etkinlikler, “40. Yılda 40 Profesör Belge Takdim Töreni” ile başladı. Trakya Üniversitesi’nde 2020 ve 2021 yılında profesör unvanı alan akademisyenler için cübbe giyme töreni düzenlendi. Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende 40 akademisyene cübbe giydirilerek belgeleri takdim edildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan etkinlikte Balkan Senfoni Orkestrası, Batı ve Türk klasik müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarı ile katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, profesörlüğe yükselen isimleri tebrik ederek kendilerinin başarıları ile gurur duyduklarını ve Trakya Üniversitesini hedefledikleri noktaya hep birlikte ulaştıracaklarına olan inancını ifade etti.

“Büyük milletimizin kutlu yürüyüşünü ileri taşıyacak nesiller yetiştirmek istiyoruz”

Edirne’nin tarihimizde önemli isimleri yetiştiren, geliştiren, onlara bir soluk ve durak olan kutsal bir mekân olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi olarak bizler de bugün ülkemizin başlamış olduğu bu kutlu yürüyüşü, bu ülküyü omuzlayıp ileri taşıyacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hocaların kurduğu Edirne Tıp Fakültesi ile başlayan, 1982’de Trakya Üniversitesi ismi ile bir bölge üniversitesi olarak yoluna devam eden ve bugün 40 yılı geride bırakmış, olgunluğa erişmiş büyük bir kurum olarak önemli projelere imza atmaya ve geleceği inşa etmeye hazırız” dedi.

Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Tabakoğlu, “Bölgenin en büyük iş verini konumundayız. Aynı zamanda 5 bin 439’u uluslararası toplamda 40 bin 758 öğrencimiz ve 4751 çalışanımız ile büyük bir aileyiz. Balkan ülkeleri ziyaretlerimizde bazı ülkelerdeki toplam üniversite öğrencisi kadar öğrencimiz var” şeklinde konuştu.

“Kalitede sürdürülebilir bir sistem kurduk”

Nicelik açısından oldukça güçlü bir üniversite olduklarını belirten Rektör Tabakoğlu, “Peki nitelikte, kalitede neredeyiz? Bu konuda bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. En üst birimden alt birimlere kadar sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, planlama yapıp uygulayan ve bunu sürdürülebilir hale getiren bir sistem oluşturduk. Bu doğrultuda birimlerimizin akreditasyonunu önemsiyoruz. Şu anda 18 birimimiz akredite. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde bu sayıyı daha da artıracağız. Yine YÖKAK’ın kalite değerlendirme süreçlerinden iki defa başarı ile geçtik. Akademik yayıncılık alanında markalaşma çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. 18 dergimiz ile impact faktörü yüksek, akademik yayıncılıkta ses getiren bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yüz akımız Hastanemiz, Avrupa ortalarına kadar benzeri olmayan sağlık üssü konumunda. Sağlık Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl yaptığı değerlendirmede aldığımız 95,13 puanda başarımızı kanıtlar niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun konuşmasının ardından profesörlüğe yükselen isimlere belgeleri ve cübbeleri takdim edildi. Program aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.