EBA’ya giremeyen öğrencilerden hırsızlara: "Harçlığımızı verelim, kablolara dokunmayın"

Mersin’in Erdemli ilçesinde internet altyapısına hırsızların dadandığı Fatih Mahallesi’ndeki öğrenciler EBA’ya giremediklerini belirterek, hırsızlara seslendi. İnternetten canlı derslere katılamayan öğrenciler adına konuşan 9 yaşındaki Emine Reyyan, "Harçlığımızı verelim ama kablolara dokunmayın" diyerek hırsızlara sitem etti.

Erdemli ilçesinde 11 Kasım’da 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 1 kilometrelik internet altyapı kablosu çalındı. İlgili firma tarafından 3 kez yenilenmeye çalışılan kablo her defasında hırsızların hedefi oldu. Mahallelerde bulunan öğrenciler ise internet olmadığı için EBA üzerinden verilen canlı derslere katılamadı, öğrenciler ödevlerini takip edemedi. Bir araya gelen çocuklar hırsızlara sitem etti, tepki gösterdi.

"Artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz"

Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Reyyan Uysal, öğrencilerin yaşadıklarına adeta tercüman oldu. Uysal, "İnternetten derslere giremiyoruz. Kabloları sürekli çalıyorlar, dersten geri kaldık, EBA’ya giremiyoruz. Herkesin geleceği var burada. Bir sürü çocuk derse giremiyor. 3-5 kuruş için interneti çalıyorlar. Onların da çocukları yok mu, onların da çocukları canlı derse girmiyor mu" dedi.

Uysal, "Yeter ki interneti çalmayın ben size istediğiniz kadar para vereyim. Size harçlığımızı verelim, yeter ki kabloyu kesmeyin. Biz artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz" diyerek kablolara dadanan hırsızlara tepki gösterdi.

"Kabloları değil geleceğimizi çaldılar"

Mahalle muhtarı Mehmet Dağtepe ise, "Bizim mahallemizde 11 Kasım’da bir hırsızlık olayı oldu. Hırsızlar internet altyapısını çaldı. O zamandan beri çocuklarımız eğitim göremiyor. Hırsızlar kabloları değil geleceğimizi çaldılar. Yetkililerden isteğimiz çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesi" diye konuştu.

"İnternetsiz olmuyor"

Öğrenci velisi Ebru Uysal da, "Çocuklardan kimisi geride kaldı, kimisi çok ilerledi. İnternetsiz olmuyor. İnternete bir çare bulunmalı, lütfen bize yardım edin. Telefonumuzdan girdiğimizde internete çok büyük meblağlar geliyor" şeklinde konuştu.

İnternet olmayan mahallelerdeki çocuklar canlı derslere giremediklerini, EBA’da kendilerine verilen ödevleri takip edemediklerini dile getirdi.