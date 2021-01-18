EBA TV’de haftanın ders programı? EBA TV 18 Ocak 2021 ders programı

Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemlerle birlikte vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Salgın nedeniyle eğitim ve öğretim EBA TV'den devam ediyor.

EBA TV üzerinden bu hafta yapılacak ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Yeni günün ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatlerinde bugün okul öncesi sınıfların programı saat 08:00'de başlayacak 09:00'da sona erecek.

İlk, orta ve lise öğrencileri ise dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında işlenecek

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV'DE BUGÜN HANGİ DERSLER VAR?

18 Ocak 2021 Pazartesi 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri.

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokulda ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV ilkokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 19 OCAK 2021 SALI İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 21 OCAK 2021 PERŞEMBE İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 22 OCAK 2021 CUMA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV Ortaokulda ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Ortaokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 19 OCAK 2021 SALI ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 20 OCAK 2021 ORTAOKUL İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 21 OCAK 2021 ORTAOKUL İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 22 OCAK 2021 CUMA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI VE YAYIN SAATLERİ

TRT EBA TV Lisede lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Lisede dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

EBA TV 18 OCAK 2021 PAZARTESİ LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 19 OCAK 2021 SALI LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA LİSE İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 21 OCAK 2021 PERŞEMBE LİSE İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV 22 OCAK 2021 CUMA LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

EBA TV CANLI YAYIN DERS PROGRAMI LİNKLERİ