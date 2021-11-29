E-Twinning projelerine kalite ödülü

Pandemi sürecinde öğretmenler, öğrenciler, okullar, ebeveynler ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğini öne çıkaran e-Twinning çalışmaları, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile taçlandırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde e-Twinning Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda yürütülen e-Twinning faaliyetleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve kurum yöneticileri ödüllerini törenle aldı. MEB’in YEĞİTEK Ulusal Destek Servisi tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürüttükleri nitelikli projeleriyle ödül sürecine başvuruda bulunan ve değerlendirmede en yüksek puanları alan Mustafakemalpaşa’daki 7 öğretmen, kalite etiketlerine layık görüldü. Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen e-Twinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi törene; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Şube Müdürü Mehmet Ardıçoğlu ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, “Kalite etiketi almaya hak kazanan tüm okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. E-Twinnig projeleri ve benzeri projeler, eğitim metotlarımızı geliştirip daha yukarılara taşıma noktasında büyük önem arz ediyor. Özverili çalışmalarından dolayı projelerde yer alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Küresel salgına rağmen yaptıkları projelerle Ulusal Destek Servisi ve Merkezi Destek Servisi tarafından Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan Çeltikçi Şehit Fedai Çakır İlkokulu öğretmenleri Duygu Atmaca ve Cemile Ecem Muslu, 14 Eylül İlkokulu öğretmeni Ezel Tuna, Mustafakemalpaşa Anaokulu öğretmeni Serpil Çiftçi, Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Hatice Erdem, Yunus Emre İlkokulu öğretmeni Fatma Gül Göktaş ve Mustafakemalpaşa Ortaokulu öğretmeni Sema Ertan Özcan ödüllerini düzenlenen törenle aldı.