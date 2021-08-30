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e-Twinning en iyi proje ödülleri sahiplerini buldu

Bursa’da, 2020 yılı e-Twinning faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projelerle en iyi proje ödülüne lâyık görülen öğretmenler, ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş’ın elinden aldı.

Eğitim 30.08.2021, 11:10
e-Twinning en iyi proje ödülleri sahiplerini buldu

Bursa’da, 2020 yılı e-Twinning faaliyetleri kapsamında hazırladıkları projelerle en iyi proje ödülüne lâyık görülen öğretmenler, ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş’ın elinden aldı.

Törene İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer, Şube Müdürü Müştak Gencer ve öğretmenler katıldı. Bülent Altıntaş, “2023 eğitim vizyon belgesinde, öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini elde etmelerini sağlayacak çalışmalara önem veriyoruz. E-Twinning projeleri bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün hassasiyet ve takibiyle devam ettirilmektedir. Bu kapsamda ödüle lâyık görülen projelerde emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Bursa’da Cumalıkızık Ortaokulu öğretmeni Selay Özkaya ve Salih Şeramet Ortaokulu öğretmeni Rukiye Dengiz, English Beyond Ability (EBA) projesi ile EBA kategorisinde; İMKB Gürsu Anadolu Lisesi öğretmeni Gülten Tanık ise Corona Diaries-Korona Günlükleri projesi ile 16-19 yaş kategorisinde en iyi proje ödülüne lâyık görüldüler.

Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Öğretmeni Deniz Şengül ile e-Twinning Türkiye faaliyetinin eğitim, iletişim, işbirliği ve yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik 2020 yılı içerisinde göstermiş olduğu üstün gayretten ötürü teşekkür belgesine lâyık görüldü.

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