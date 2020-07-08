e-Okul kayıt sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek?

“Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusu yaz tatilinin yakın zamanda başlamış olmasına rağmen veliler tarafından merak ediliyor. MEB'e bağlı http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını girerek yerleştirildiği okulu ilerleyen haftalarda öğrenebilecekler. İşte detaylar…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde sitemizde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

OKULA BAŞLAMA YAŞI ÖĞRENME EKRANI

Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri doldurabilir ve çocuğunuzun okula gideceği yaşı öğrenebilirsiniz.

OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN