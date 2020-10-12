Düzceli Kızılay şehidinin adı Suriye’de yaşatılacak
SURİYE’NİN EL BAB BÖLGESİNDE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNDE GÖREVLİ DÜZCELİ MEHMET ARİF KIDIMAN’IN ARACINA YAPILAN SALDIRI SONRASI ŞEHİT OLMASININ ARDINDAN, TÜRK KIZILAY ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR. KIZILAY ŞEHİDİNİN ADI SURİYE’NİN CERABLUS KENTİNDE İNŞA EDİLEN İLK VE ORTAOKULU AÇILDI. OKULUN İSMİ TÜRK KIZILAY ŞEHİT MEHMET ARİF KIDIMAN İLKOKUL VE ORTAOKULU OLDU.
Suriye’nin El Bab bölgesinde İnsani yardım faaliyetlerinde görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın aracına yapılan saldırı sonrası şehit olmasının ardından, Türk Kızılay şehidine sahip çıkmaya devam ediyor. Kızılay Şehidinin adı Suriye’nin Cerablus kentinde inşa edilen ilk ve ortaokulu açıldı. Okulun ismi Türk Kızılay Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkokul ve Ortaokulu oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden temizlediği El Bab bölgesinde yetim kalan çocuklara insani yardım faaliyetlerinde bulunan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın aracına silahlı saldırı düzenlenmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Düzce’de düzenlenen tören ile merhum babası gazeteci Mehmet Kıdıman’ın yanına defin edilmişti. Türk Kızılay, şehidi adına Dünya’nın dört bir yanında mevlit okuturken, bugün Kızılay tarafından yapımı tamamlanan ilkokul ve ortaokula da adı verildi. Suriye’nin Cerablus kentinde eğitim öğretim faaliyetleri için yapılan okula ‘Türk Kızılay Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkokul ve Ortaokulu ismi verildi. Okulun açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Gaziantep Vali Yardımcısı Rıdvan Eroğlu katıldı.
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