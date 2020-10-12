Düzceli Kızılay şehidinin adı Suriye’de yaşatılacak

Suriye’nin El Bab bölgesinde İnsani yardım faaliyetlerinde görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın aracına yapılan saldırı sonrası şehit olmasının ardından, Türk Kızılay şehidine sahip çıkmaya devam ediyor. Kızılay Şehidinin adı Suriye’nin Cerablus kentinde inşa edilen ilk ve ortaokulu açıldı. Okulun ismi Türk Kızılay Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkokul ve Ortaokulu oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden temizlediği El Bab bölgesinde yetim kalan çocuklara insani yardım faaliyetlerinde bulunan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın aracına silahlı saldırı düzenlenmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Düzce’de düzenlenen tören ile merhum babası gazeteci Mehmet Kıdıman’ın yanına defin edilmişti. Türk Kızılay, şehidi adına Dünya’nın dört bir yanında mevlit okuturken, bugün Kızılay tarafından yapımı tamamlanan ilkokul ve ortaokula da adı verildi. Suriye’nin Cerablus kentinde eğitim öğretim faaliyetleri için yapılan okula ‘Türk Kızılay Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkokul ve Ortaokulu ismi verildi. Okulun açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Gaziantep Vali Yardımcısı Rıdvan Eroğlu katıldı.