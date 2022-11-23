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Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

Eğitim 23.11.2022, 05:38
Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

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