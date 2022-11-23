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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.
Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.
Eğitim 23.11.2022, 05:38
Düzce’de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.