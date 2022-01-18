Düzce’de kar nedeniyle okullar yarın tatil

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.