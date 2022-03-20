Düzce’de eğitime kar engeli

Düzce Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; “Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.