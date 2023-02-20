Düzce’de ders zili çaldı

Ara tatilin ardından Düzce’de ilkokul, ortaokul ve liseler için ders zili çaldı.

Ara tatilin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sebebiyle uzatılmasının ardından yeni eğitim öğretim dönemine yeniden çalan ilk ders ziliyle başlandı. Düzce’de de 73 bin 84 öğrenci, gecikmeli çalan ders zili ile yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda da veliler sabahın erken saatlerinde çocuklarını okula bıraktı, velilerden bazıları uzun süre okulun önünde bekledi. Birinci sınıfa giden kızını okula getiren Evren Eser, "Birinci sınıfa giden kızım var. Son yaşanan depremden sonra tedirginliğimiz var fakat bizim çocuklarımızın geldiği okul yeni bir okul. Biraz şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Düzce’deki eski okullarla alakalı yetkililer gerekli önemleri alır diye düşünüyorum" dedi.