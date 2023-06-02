DUS-STS ve YDUS pazar günü yapılacak

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1. Dönem) 4 Haziran Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada DUS 1. Dönem’in Ankara ve İstanbul’da, STS Diş Hekimliği ve YDUS 1. Dönem sınavlarının Ankara’da yapılacağını bildirdi. Pazar günü gerçekleştirilecek üç sınava toplam 6 bin 601 adayın katılacağını, sınavlarda emniyet dahil 856 personelin görev yapacağını bildiren Ersoy, 13 binada uygulanacak sınavlar için 227 salon kullanılacağını ifade etti. Sınavların saat 10.15’te başlayacağını ve adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatan Ersoy, adaylara başarılar diledi.