Dünyanın yeni nesil gözü ve kulağı bu okulda yetişiyor

Diyarbakır’da, yeni nesil radyo ve televizyoncuları, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tam donanımla yetişiyor.

Bölgenin ve Diyarbakır’ın ilk ve tek radyo ve televizyon bölümüne sahip olan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tam donanımıyla yeni nesil iletişimcilerini yetiştiriyor. İletişim alanında "Radyo ve Televizyon" branşlarında yaklaşık 180 öğrencisi, 5 bölüm öğretmeni ile okul, son sürüm televizyon, stüdyo, radyo, fotoğraf ve kurgu atölyesi sayesinde belgesel, kısa film, radyo yayını ve dergi projeleri gerçekleştiriyor. Uygulamalı eğitime önem vererek başarılı iletişimciler yetiştirmeyi hedefleyen Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşme ve kendi iş yerini açma başarısı gösteriyor.

“Uygulamalar ile öğrencileri direkt fırınında pişiriyoruz”

Radyo Televizyon Bölüm öğretmeni Ali Ünal, bölümü seven ve bölüme ilgisi olan öğrencilerin tercihi olması gerektiğini hatırlatarak, uygulamalı derslerle öğrencileri fırınında pişirdiklerini kaydetti. Radyo yapım yayıncılığı, diksiyon dersleri, fotoğrafçılık, video kurgu, montaj, kameramanlık, photoshop gibi dersleri olduğunu belirten Ünal, "Bunlarla öğrenci hangi dalda kendini geliştirmek istiyorsa ya da ne meraklıysa buna yönleniyor. Bizde, gerekli katkıyı sağlıyoruz. Biz, öğrencilerimizi teoriden çok uygulamaya yönlendiriyoruz. Bu sektörde daha çok uygulama üzerine olduğu için biz direkt öğrencileri fırında pişiriyoruz. 4 yıllık eğitimde biz, üniversite eğitiminin tamamını veriyoruz diyebilirim. Kamera, fotoğraf, televizyon alanında kendini geliştirmek ve bu sektörde çalışmak isteyen kişileri bölümümüze bekliyoruz. Bölümümüze kontenjan yeteri kadar vardır. Bizim için ne kadar öğrenci severek gelirse o kadar verim alacağız” dedi.

“Hayata bakış açım değişti”

11. sınıf öğrencisi Fırat Taş, radyo ve televizyon bölümünde hayata bakış açısının değiştiğini vurgulayarak çekimlerin kolay olmadığını ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada kamera kullanımı, bilgisayar ve bilgisayar programları, montaj, photoshop bu tarz şeyleri öğreniyoruz. Bu bölüm bölgede, Diyarbakır’da tek var. Buraya gelmeden önce araştırdım. Radyo televizyon bölümünü araştırdığım gibide çıktı, memnumum. Hayata bakış açım değişti. Çünkü burada kamera, bir sanat gibi. Bölümden memnumum, hevesi olan herkes gelip burada yapabilir. Bilgisayar olur, kamerayla çekim, yönetmelik, kameramanlık yapabilirler. Bu bölümü okuyarak, kendimi geliştirerek gelecekte yönetmen olup daha iyi filmler, diziler ve çekimler yaparak sektöre girmek istiyorum. Televizyonda gördüğümüz dizi, film ve videolar hiç biri kolay hazırlanmıyor. Çekim, kurgu aşamaları birçok aşamadan geçiyor ve çok kişi emek veriyor.”

11. sınıf öğrencisi Medine Erdoğan da daha önce izlediği filmlerin çok kolay izlendiğini fakat çekimlerinin ise bölüme geldikten sonra zor çekildiğini ve emek verilerek hazırlandığını öğrendiğini aktardı. Erdoğan, “Bu bölümde kamerayı nasıl tutabileceğimizi, hangi açılardan videoları nasıl çekebileceğimiz, fotoğrafları nasıl ayarlayacağımızı öğreniyoruz. Dizi ve film izlerken çok kolay geliyordu. Ama bu bölüme geldikten sonra zor çektiklerini öğrendim. Kolay değilmiş. 1 dakikalık bir şeyi defalarca çekmeleri, defalarca ayarlamaları zormuş onu öğrendim. Bu bölüm bakış açımı değiştirdi, hem eğlenceli bir bölüm hem de çok aktivite dolu güzel bir bölüm. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.