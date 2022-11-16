Dünyanın ilk 500 üniversitesinden birçok temsilci Başkentte buluştu

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden birçok temsilci, Başkentte düzenlenen Yurtdışı Eğitim Fuarı’nın tanıtımına katıldı.

100 den fazla yabancı okulun katıldığı Yurtdışı Eğitim Fuarı’nın tanıtımı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden birçok temsilcinin de yer aldığı fuara, ABD ve İsveç Konsolosluk yetkilileri, İrlanda Vize Ofisi çalışanları, EducationUSA ve British Council yetkilileri de katıldı.

Fuara gelen katılımcılar dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans başta olmak üzere, yurt dışında lise, master, work and study, work and travel ve sertifika programları konularında dünyanın dört bir yanından gelen okul yetkililerinden bilgi aldı.

Yurtdışı Eğitim Fuarı katılımcılarından Tan Karabudak, fuar sayesinde birçok ülkenin eğitim fırsatlarına ulaşma imkanı edindiğini ifade etti.

Master yapabileceği bir üniversite bulmak adına fuara geldiğini dile getiren Karabudak, “Hem benim için ekonomik açıdan imkanlı olan hem de benim en fazla verim alabileceğim üniversiteyi bulmak adına. Ortalama fiyatlar 30-40 bin dolar civarında” dedi.

“Öğrenciler yurt dışından gelen bu okullarla ve yetkililerle tanışma ve bilgi alma şansına sahip olmakta”

Fuar hakkında bilgiler veren Yurtdışı Eğitim Fuarı Genel Müdürü Engin Coşar, şunları kaydetti:

“2001 yılından beri Türkiye, Azerbaycan, Fas ve birçok ülkelerde yurt dışı eğitim fuarı düzenlemekteyiz. Fuarlara yurt dışından birçok lise, üniversite ve dil okulu katılmakta. Öğrenciler yurt dışından gelen bu okullarla ve yetkililerle tanışma ve bilgi alma şansına sahip olmakta. Yurt dışında eğitim almak isteyen bir öğrencinin sağlaması gereken bir kriter bulunmuyor. Sadece vizeyle ilgili finansal koşulları sağlaması ve niyetinin yurt dışında eğitim almak olduğunu göstermesi gerekiyor.”

Fuarın tanıtım programı çerçevesinde katılımcılara fuar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bilgi kitapçığı ve not defteri hediye edildi.