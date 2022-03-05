Dünyanın en iyi üniversiteleri TBS ile Türkiye’de eğitim verecek

Pandemiyle birlikte ülkelerin aldığı tedbirler, hayatımızı pek çok alanda etkiledi. Seyahat kısıtlamaları, vize problemleri, döviz kurundaki artışlar, ekonomik krizler ve geleceğe yönelik belirsizlikler, ülkeler arası siyasi ve politik çekişmeler nedeniyle, dünya eğitim turizmi neredeyse durma noktasına geldi. Eğitim turizmi yapan dünya genelinde birçok eğitim kurumu ya kapanma noktasına geldi ya da marka eğitim kuruluşları, yerinde eğitim için öğrencilerin ayağına gitmenin ve yerel yatırım yapmanın arayışına düştü.

Bu zorlu süreçte, adını uluslararası eğitim arenasında sıkça duyduğumuz Horizon Grup Kurucusu Mehmet Gültekin’den yeni bir yatırım hamlesi daha geldi.

“Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu (NCUK) ile munhasırlık antlaşması imzalandı.”

“Mehmet Gültekin’den Türkiye’nin Eğitim Vizyonuna Güç Katacak Yatırım Hamlesi”

Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu ve Tarabya İngiliz Okulları arasında gerçekleşen imza törenine NCUK Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Smith, Horizon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin ve İngiliz Okulları Birliği Başkanı Steve Philips katıldı.

İlgili konsorsiyumda başta UK olmak üzere USA , Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan da dünyanın en iyi ilk 50’si içerisinde yer alan önemli üniversiteler bulunuyor.

NCUK Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Smith

Horizon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin

Üniversiteler konsorsiyumu ile yapılan ilk anlaşmada UK, USA, Kanada, Avusturalya ve yeni Zelanda’dan toplam 49 üniversite yer almakta ve bu üniversitelerin büyük çoğunluğu Dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi içinde yer alıyor, bunların bazıları;

QS World University Rankings

The University of Auckland (17th),

UNSW Sydney (22nd),

Durham University (26th),

The University of Manchester (27th),

University of Leeds (37th),

University of Bristol (41st),

University of Exeter (46th) ve

The University of Sheffield (48th).

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Türkiye’de”

İmzalanan konsorsiyumla birlikte, dünyada, bilim, teknoloji, sanat, işletme, finans, tıp ve diğer birçok alanda isim yapmış marka üniversiteler, dünya ranking listelerinde yer alan en iyi fakülteler, eğitimlerini Türkiye’de uygulama imkanına kavuşacak. Ayrıca öğrencilerin isteğe bağlı olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında eğitim almaları sağlanacak.

2013 yılında kurduğu Tarabya İngiliz Okullar markasıyla Türkiye’de kendi müfredatını uygulayan ilk ve tek okul olan TBS, dünyanın her yerinden misafir ettiği Türk ve yabancı öğrencileriyle küçük bir eğitim dünyası kurmuş, mezunlarının dünya geneli marka üniversitelerden aldığı kabullerle, başarısını kısa zamanda ispatlamıştır.

Tarabya İngiliz Okulları, üniversiteler konsorsiyumu ile yaptığı anlaşmayla K12’de gerçekleştirdiği başarıyı üniversite alanına taşımak istiyor.



Dünya üniversiteleri Türk öğrencilerin ayağına gelecek ve bu sayede Türkiye’nin 2023 vizyonunda güçlü bir eğitim üssü haline gelmesinin yolu da açılmış olacak. Çok sayıda yabancı öğrenci, dünyanın marka üniversitelerinin eğitiminden yararlanmak için ülkemize gelecek. Konu YÖK ve Bakanlık nezdinde de görüşülmekte olup, en doğru model için çalışmalar devam ediyor.