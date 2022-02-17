Dünya’nın en iyi genç üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den giren üniversite sayısı arttı

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022" verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversite sayısı yüzde 29 artarak 31’den 40’a yükseldi.

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022’de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Ülkemizde sıralamaya giren üniversite sayısının artmasında, okulların araştırma üniversitesi kimliği dikkat çekiyor.

Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğü arttı

Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerin zirvede yer aldığı sıralamada, vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’den Koç Üniversitesi 1’inci sırada yer alırken; Çankaya Üniversitesi 2’inci, Sabancı Üniversitesi 3’üncü, Bilkent Üniversitesi 4’üncü ve Bahçeşehir Üniversitesi 5’inci sırada yer aldı. Listeye göre Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğü artarken, araştırma alanında ise Türkiye’den birçok üniversite listeye girmeyi başardı. Bu alanda, Koç Üniversitesi 34. olurken, Bahçeşehir Üniversitesi ise 155. oldu.

Türkiye’den sıralamaya girebilen üniversiteler şöyle:

-Koç Üniversitesi

-Çankaya Üniversitesi

-Sabancı Üniversitesi

-Bilkent Üniversitesi

-Bahçeşehir Üniversitesi

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi

-Özyeğin Üniversitesi

-Karabük Üniversitesi

-Düzce Üniversitesi

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi

-Dicle Üniversitesi

-Atılım Üniversitesi

-Necmettin Erbakan Üniversitesi

-Erciyes Üniversitesi

-Gebze Teknik Üniversitesi

-Sakarya Üniversitesi

-Selçuk Üniversitesi

-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

-Dokuz Eylül Üniversitesi

-İzmir Teknoloji Enstitüsü

-Yeditepe Üniversitesi

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

-Acıbadem Üniversitesi

-Çukurova Üniversitesi

-Gaziantep Üniversitesi

-İstanbul Medipol Üniversitesi

-Süleyman Demirel Üniversitesi

-Uludağ Üniversitesi

-Aksaray Üniversitesi

-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

-Dumlupınar Üniversitesi

-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

-Akdeniz Üniversitesi

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

-Başkent Üniversitesi

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

-Kocaeli Üniversitesi