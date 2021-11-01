Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde OMÜ’den 8 akademisyen

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Türkiye’den 1.150 bilim insanı yer alırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) 8 isim girdi.

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden bu listeye 8 isim girdi. Sıralama, “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. 2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den 1.150 bilim insanı dahil olurken, OMÜ’den 7 isim girdi. Kariyer analizinin yapıldığı ve son beş yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı “kariyer boyu etki” kategorisinde ise, değerlendirmeye alınan toplam 186 bin 177 kişi arasında OMÜ’den 3 bilim insanı listeye dahil oldu. Listede Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Feryal Akbal, Prof. Dr. Birol Elevli, Prof. Dr. Turgay Partal, Prof. Dr. Sezgin Güneş, Prof. Dr. Derya Oktay, Prof. Dr. Erdem Koç, Doç. Dr. Cengiz Kaya ile Doç. Dr. Selim Ceylan yer aldı.