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Dünyada öncü Türkiye’de tek olacak, 29 milyonluk proje onay bekliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak.

Eğitim 21.02.2022, 10:22
Dünyada öncü Türkiye’de tek olacak, 29 milyonluk proje onay bekliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hazırlanan proje kapsamında Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu kurulması planlanıyor. Yerleşke içerisinde bulunan 7 bin 500 metrekare kapalı ve 188 bin 500 metrekare açık alan içerisine kurulması planlanan platoda yılda yaklaşık 500 kişinin eğitim alması öngörülüyor. 29 buçuk milyon maliyetli proje Bakanlıktan onay bekliyor. Proje tamamlandığında merkez içerisinde dijital alanda geleceğin mesleklerine ilişkin eğitim ve öğretim verilmesinin yanı sıra uygulamalı eğitim için de stüdyolar yer alacak. Dünyada entegre bir merkez olması açısından ilk olma özelliği taşıyan proje Türkiye’de bir ilke imza atacak. Merkezin film, belgesel, dizi çekim platoları, stüdyolar, ses ve görüntü işleme laboratuvarları, haber ajansı, dijital içerik üretimi ile çok çeşitli ürün ihraç eden bir yapı haline gelmesi amaçlanıyor. Proje, kapsamında Sivas’ın cazibe merkezi olması hedeflenirken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Çeşitli dillerde içerik üretilecek

Merkez içerisindeki kapalı ve açık platolarda; 1 adet hangar tipi kapalı alan içerisinde film, dizi, belgesel, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yeşil perde stüdyosu ve bunlara ait 1 adet reji odası, 1 adet film çekim platosu, 1 adet haber içerik üretim servisi, 1 adet ses ve görüntü işleme laboratuvarı, 2 adet ses kaydetme odası, 2 adet montaj-kurgu odasının yer alması planlanıyor. Bu alanlar kullanılarak yılda merkezin 1 film, 1 belgesel, 4 VR Uygulaması, 150 fotoğraf ve video içerikli Türkçe, İngilizce, Arapça haber üretmesi değerlendiriliyor.

“Tek olma niteliğine de sahip’’

Konuyla ilgili açıklama yapan SCÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, “Cumhuriyet Üniversitesi olarak cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu olarak projemizi verdik. Projemiz 188 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Bu açıdan üniversitemize gerekli tahsisler yapıldı alanla ilgili. Proje bu bağlamda dünya genelinde entegre olması açısından yani yanında bir enstitünün bulunması hem uygulama hem de teorik olarak stüdyoların bir arada bulunduğu bir merkez olarak tek olma niteliğine de sahip. Projenin bu anlamda Sivas’ta geleceğe yönelik olarak gerek istihdam konusunda gerekse tüm Türkiye‘de içerik üretimi noktasında çok ciddi faydaları söz konusu olacak. Proje kapsamında bizler hem ulusal hem de uluslararası yapımcılarla bu bağlamda görüşmeler gerçekleştirdik ve Sivas bu anlamda hem bir cazibe merkezi olarak hem de yeni dijital teknolojilerin üretimi ve bu anlamda dünyada söz konusu bu teknolojilerle entegre bir yapının içerisinde olduğu bir ilk olarak ön planda olmasını ümit ediyoruz’’ dedi.

Hollywood düzeyinde olacak

Doç. Dr. Darıcı, projenin Hollywood düzeyinde yapılacağını hatta birçok noktada daha iyi bir yapısı olacağını belirterek, “Projeyle ilgili gerekli çalışmaların tamamını yürüttük tamamladık şuan bakanlıkta. Eğer onaylanırsa bununla ilgili gerçek anlamda hem açık hava platoları hem artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, Green Box teknolojileriyle Hollywood düzeyinde birçok noktada çok daha iyi bir yapısı söz konusu olacak. Bu içerikler anlamında sadece sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik veya Green Box videoları değil bir Avatar yapısı gibi Avatar filmlerinin olduğu bir mantık gibi düşündüğümüz zaman. İçerisinde farklı yapılarda söz konusu olacak. Dünya genelinde yurt dışında birçok stüdyoyu yapıyı inceledik ve hali hazırda sunmuş olduğumuz proje kapsamında hem Türkiye’de ilk hem de entegre bir yapı olması nedeniyle dünyada da bu alanda öncü bir merkez olacak’’ şeklinde konuştu.

Proje maliyeti 29 buçuk milyon

Doç Dr. Sefer Darıcı, projenin 29 buçuk milyon maliyetinin olduğunu söyleyerek, “Merkezin kurulumu onaylandıktan sonra sadece Sivas’ın ekonomisi olarak değil tüm Türkiye açısından da dünyaya dijital içerik noktasında veri gönderen, gerekli içerikleri hazırlayan ve üreten bir yapı olarak da söz sahibi olacak. Yanındaki enstitü ile birlikte her yıl yaklaşık 500 öğrencinin özel efektler gibi, yapay zeka ve diğer teknolojiler gibi çok farklı alanlarda eğitim alacağı da bir yapı söz konusu olacak. Proje yaklaşık 29 buçuk milyonluk bir proje. Gerekli materyallerin sağlanmasında ciddi maliyetler söz konusu olabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

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