Dünyada öğretmenler uzaktan eğitimi nasıl yapıyor

İngilizce öğretmenlerinin ücretsiz katılabileceği Cambridge Live Experience dijital konferansı, 8, 9 ve 10 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press ELT tarafından organize edilen dijital konferans, öğretmenlerin içinde bulunduğu, daha önce benzeri yaşanmamış olan yeni eğitim - öğretim yılı koşullarına hazırlanmalarına, yardımcı olmayı amaçlıyor. 3 gün sürecek olan dijital konferans, 30’dan fazla konuşmacı ve toplamda 50’den fazla sunum ve oturuma ev sahipliği yapıyor.

İngiltere, Avustralya, İtalya, Tayland, Çin, Meksika, BAE, Japonya, Brezilya ve Arjantin’den canlı oturumların yapılacağı Cambridge Live Experience dijital konferansta, 25’in üzerinde uzman sunumu ve 10 ilham verici oturum, uzmanlar ile interaktif konuşmalara yer veriliyor.

Dünyanın önde gelen İngilizce dil eğitimi ve sınavı uzmanlarını bir araya getirerek, fiziksel sınıf ortamına tekrar adapte olmak, uzaktan eğitim, sosyal mesafeli eğitim sistemi, öğrencilerin seviyelerini anlamak ve bu süreçte öğretmenlere, öğrencilere ve velilere psikolojik destek sağlamak konularını da içeren bir dizi farklı tema hakkında sunumlar gerçekleştiriyor. Bütün bunlara ek olarak, etkinlikte ayrıca aşçılık dersleri ve sağlıklı düşünce teknikleri gibi bir dizi farkındalık sunumlarına da yer veriliyor.

Cambridge Assessment English Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Gürleyen “Bu yıl öğretmenler, daha önce hiç benzeri görülmemiş birtakım zorluklarla mücadele etmek durumundalar. Dünya genelinde öğretmenler, bir gecede uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kaldılar ve yeni eğitim koşullarına son derece hızlı bir şekilde adapte oldular. Cambridge olarak bu etkinliği organize ederek öğretmenlerin, içinde bulunduğumuz süreçte yeni eğitim koşullarına hazırlanmalarına destek olmak istiyoruz. Birçok öğretmen, uzaktan eğitim ve fiziksel sınıf ortamını birleştirerek yeni bir sisteme ayak uydurmak zorunda kaldı ve öğretmenlerin bu koşullara hızlı bir şekilde adapte olup, eğitimi kesintisiz olarak devam ettirmesi bir numaralı önceliğimiz. Bu anlamda etkinliğimiz, içinde bulunduğumuz koşullardaki eğitim sistemi hakkında bilgi alışverişi yapmak ve faydalı ipuçları paylaşmak için iyi bir fırsat yaratacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, katılan öğretmenlere ana sunumlar için katılım sertifikası veriliyor olacak.