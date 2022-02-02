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Dünyaca ünlü üniversiteye İzmirli akademisyen

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Lena Çavuşoğlu, ailesinin sahibi olduğu firmada çalışmak yerine ‘Yurt dışında akademik kariyer yapacağım’ diyerek hayallerinin peşinden gitti, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) uzanan örnek başarıya imza attı. İtalya ve ABD’de çift yüksek lisans (master) yapan, doktorasını da İEÜ’de tamamlayan Çavuşoğlu, dünyanın en iyi üniversitelerinden North Carolina’da öğretim üyesi olarak ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Eğitim 02.02.2022, 11:21
Dünyaca ünlü üniversiteye İzmirli akademisyen

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Lena Çavuşoğlu, ailesinin sahibi olduğu firmada çalışmak yerine ‘Yurt dışında akademik kariyer yapacağım’ diyerek hayallerinin peşinden gitti, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) uzanan örnek başarıya imza attı. İtalya ve ABD’de çift yüksek lisans (master) yapan, doktorasını da İEÜ’de tamamlayan Çavuşoğlu, dünyanın en iyi üniversitelerinden North Carolina’da öğretim üyesi olarak ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

ABD’nin Portland şehrinde yaşamını sürdüren İzmirli Lena Çavuşoğlu (35), Türkiye derecesi yaparak yüzde 100 burslu kazandığı İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirir bitirmez yüksek lisans için İtalya’nın yolunu tutan Çavuşoğlu, Milano Politeknik Üniversitesi’nde stratejik pazarlama tasarımı alanında yüksek lisans yaptı. İki yıl İtalya’da kalan Çavuşoğlu, ailesinin de isteğiyle İzmir’e döndü. Aile firmasında yönetici olarak çalışmaya başlayan Çavuşoğlu, hayalindeki kariyer hedefinin bu olmadığına karar vererek cesur bir adımla yeniden yurt dışına açıldı.

Dünyayı keşfetmeyi, yeni çevre edinmeyi ve yurt dışında başarıya ulaşmayı hedefleyen Çavuşoğlu, ABD’deki Georgia Eyalet Üniversitesi’nde, işletme (MBA) alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Çavuşoğlu, akademisyenlik hayatına ise ilk olarak Portland Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladı. ABD’de reklamcılık, tüketici davranışları ve pazarlama iletişimi alanında ders vermeye veren Çavuşoğlu, zaman zaman İzmir’e gelerek İEÜ’de doktorasını da tamamladı.

Dubai’den teklif geldi

Başarı basamaklarını hızla çıkan Çavuşoğlu’nun, ABD’de katıldığı bir konferans ise kendisine Dubai yolunu açtı. Online alışverişlerde satıcı ve alıcı arasındaki güven ilişkisini konu alan sunumunu sosyal medya hesabında paylaşan Çavuşoğlu, Dubai Üniversitesi’nden iş teklifi aldı. Yapılan 3 görüşme sonunda teklifi kabul eden Çavuşoğlu, moda pazarlaması ve iletişim alanında ders vermeye başladı. Çavuşoğlu, 2020 yılında Dubai’de geçirdiği yaklaşık 6 aylık sürenin ardından ABD’deki North Carolina Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Pazarlama teorisi ve tüketici davranışları alanında ders veren Çavuşoğlu, Türkiye’yi başarıyla temsil ederek dünyanın farklı noktalarından eğitim için ABD’ye gelen gençleri geleceğe hazırlıyor.

"Kolayı seçmedim"

ABD’de akademik kariyerini sürdürmeyi planladığını belirten Çavuşoğlu, “Lise döneminden beri araştırmayı, yeni şeyler öğrenmeyi hep sevdim. Sadece öğrenmek değil, aynı zamanda edindiğim bilgileri paylaşmak da benim için zevkti. Bu tutkum ve hobim, zamanla meslek seçimimi de belirledi. Ailemize ait, sulama malzemeleri üretiminin yapıldığı bir iş yerimiz var. İtalya’da yüksek lisansımı yaptıktan sonra dönüp ailem ile birlikte çalışmayı denedim. Elbette, bu da kötü bir tercih değildi. Ancak benim içimde hep dünyayı keşfetmek, yeni insanlar tanımak, yeni deneyimler edinmek ve maceralara atılmak istediği vardı. Kolayı seçmedim ve hedeflerimin peşinden gittim. Geriye dönüp baktığımda, aldığım kararın doğru olduğunu görüyorum. Bunun için mutluyum” dedi.

Doğru hedefe odaklanın

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığım eğitim, akademisyenlerimin beni doğru yönlendirmesi, bugünlere gelmemde etkili oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eşim Ahmet de bir teknoloji firmasında mühendis olarak görev yapıyor. İkimiz de ülkemizi, İzmir’i özlüyoruz ve sık sık geliyoruz. İşimi seviyorum. Daha güzel işlere imza atacağıma inanarak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye, projeler üretmeye devam ediyorum. İstedikten, inandıktan, çalıştıktan ve doğru hedefe odaklandıktan sonra başarı uzak değil. Gençlere en büyük tavsiyem, ne olursa olsun kendilerine bir hedef belirlemeleri. Kolay değil, çünkü bir hedefe karar vermek, çoğu zaman hedefin kendisinden daha zor olabiliyor. Fakat benim tavsiyem üniversitede okurken, ‘İleride bakarız’ demeden, gençlerin heyecanlandıkları veya ilgi duydukları kariyer hedefi için araştırmaya ve çalışmaya başlamaları. Bunu sağladığınızda, zaten taşlar yerine oturuyor ve ihtiyacınız olan motivasyonu kendinizde buluyorsunuz.”

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