Dünyaca ünlü sanatçıdan üniversite öğrencisi Dikbıyık’a masterclass eğitimi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Dikbıyık, sadece 7 kişilik kontenjan ayrılan dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Gary Hoffman’ın masterclass eğitimlerine katıldı.

İstanbul, 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Academy Festival İstanbul kapsamında dünyaca ünlü sanatçıları ağırladı. Gary Hoffman, Caspar Frantz ve Svetlin Roussev gibi sanatçıları Türkiye’ye ilk defa getiren projede 7 kişilik masterclass eğitimleri de gerçekleştirildi. Misafir sanatçılar tarafından video performans ile değerlendirilen Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi Ece Dikbıyık, yüzlerce öğrenci arasından seçilerek ünlü viyolonsel sanatçısı Prof. Gary Hoffman ile çalışma imkanı yakaladı. İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen çalıştay ve konserde Avrupa müzik okullarında eğitimlerine devam eden katılımcılar arasında Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Dikbıyık, J. Brahms’ın Op.38 Mi minör viyolonsel sonatını başarıyla icra ederek sertifika almaya hak kazandı.