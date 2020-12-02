Dünya Engelliler Günü’nde özel çocuklar ve aileleri unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Üsküdar Belediyesi tarafından özel bir çalışma ile bin 250 engelli çocuk ve ailesine eğitim setinden tablet, televizyondan, yapboza kadar birçok farklı türden hediye verilerek hem engelliler günü kutlandı hem de engelli çocuklar unutulmamış oldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık dünya engelliler gününe özel Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinde çok özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye’de ilk kez eğitim seti dağıtılan etkinlikte sadece eğitim seti ile kalınmadı. Bu özel çalışmada televizyon, tablet, yapboz gibi birbirinden güzel ve anlamlı hediyeleri özel olarak hazırlanan paketler içinde bin 250 tane engelli çocuğun ve ailesinin evlerine Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından tek tek götürülerek teslim edildi. Özel olarak hazırlanan ve Türkiye’de ilk kez dağıtımı yapılan eğitim seti ile korona virüs pandemi döneminde özel öğrenim okullarının kapalı olması ile birlikte evlerinden dışarı çıkmayan engelli çocukların hem öğrenimlerinin yarım kalmaması hem gelişimlerinin devam etmesi sağlanacak hem de boş zamanlarında eğlenip sosyalleşe bilecekleri bir ortam oluşmuş olacak.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit: "Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler haftası kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza özel bir eğitim seti hazırladık. Setimizin içinde dikkat geliştirme seti ,dikkatli Puzzle ve dikkatli çizgiler isminde çocuklarımızın yaşlarına, engel durumu, engel oranına göre değişen öğretici bir settir. Hazırladığımız bu set ile birlikte çocuklarımız evlerinden devam eden online eğitimlerini çok rahat bir şekilde pekiştirmiş olacaklardır. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’in bizzat kendisinin talimatı ile hazırladığımız eğitim setlerimizin ihtiyaç sahibi bin 250 ailemizin evlerine kapı kapı dolaşarak ailelerimize hediyelerimizi veriyoruz. Böylelikle hem 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlamış oluyoruz hem de Üsküdar Belediye Başkanımızın Sayın Hilmi Türkmen’in bu çocuklarımızı unutmadığını gösteriyoruz aynı zamanda çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğitim seti dağıtımına 1 hafta önce başladık yaklaşık 1 hafta daha devam edecek ihtiyaç sahibi bin 250 ailemize eğitim setlerimizi ulaştıracağız” dedi.

Velilerden Aydoğan Gürsoy, “Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuğumun ihtiyacı vardı. Allah razı olsun çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.