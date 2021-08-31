Dumlupınar Şehitliği’nde motivasyon eğitimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik motivasyon eğitimi etkinliği yapıldı.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından motivasyon tırında gerçekleştirilen eğitim etkinliği, çocuklar ve velileri tarafından ilgiyle izlendi.

Motivasyon eğitimine katılan 6 yaşındaki Merve Berra Dumlu, hayallerini yazıp uçurduğunu söyledi. Annesi Elif Dumlu ise Dumlupınar ilçesine gelen motivasyon tırındaki eğitime iki kızı ile katıldığını belirterek, çok mutlu olduklarını ifade etti.

İzmir’den Dumlupınar’a misafir gelen Duru Demirok (8), motivasyon eğitimi aldığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Motivasyon eğitimine katılan 11 yaşındaki Nisanur Dumlu, “Bugün ilçemize Motivasyon tırı geldi. Çok memnun olduk, hocamıza teşekkürü ediyoruz” dedi.

Motivasyon tırının ilk döneminden itibaren şahitliğini yaptığını belirten Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Canan Armağan, “Motivasyon Tırı hayalinin gerçekleştiği günden bu yana eşim Kudret Armağan’ın yanında olmaya özen gösterdim. Bu aşamadan sonra da bu projenin bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) İnsan Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Dumlupınar ilçesinde gerçekleştirilen motivasyon eğitimi sonunda yaptığı açıklamada, “Dumlupınar’daki çok değerli öğrencilerimizle iletişim ve motivasyon dolu bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu yolculuğa en başından beri gönülden destek veren Kütahya Valisi Ali Çelik’e teşekkür ediyoruz. Bu günkü yolculuğumuzda minik gönüllere dokunduk ve onların motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Yeni öğretim dönemine farklı bir motivasyonla başlayacaklarına inanıyorum. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle de bir arada olma fırsatı bulduk. Hem zafer coşkumuzla hem de motivasyon eğitimindeki uygulamalarla çok güzel bir etkinlik oldu. Motivasyon tırı yollarda olmaya devam edecek” diye konuştu.

Dumlupınar ilçesinde gerçekleştirilen motivasyon eğitimini, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da ziyaret etti.