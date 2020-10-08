Düğün salonu EBA erişim noktasına dönüştürüldü
TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNE BAĞLI TANOBA BELDESİNDE DÜĞÜN SALONU İLE KÖY KONAĞI ÖĞRENCİLER İÇİN EBA ERİŞİM NOKTASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde düğün salonu ile köy konağı öğrenciler için EBA erişim noktasına dönüştürüldü.
Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere yönelik çalışma başlatıldı. Evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmadığı için EBA’ya bağlanamayan çocukların eğitimlerinin aksamaması için köyde EBA erişim noktası oluşturuldu. Bu kapsamda Tanoba düğün salonu ile Akkoç Mahallesi köy konağı öğrenciler için bilgisayarla ile donatıldı. Tanoba Belediyesi Belediye Başkanı Vural Özdemir, amaçlarının çocukların uzaktan eğitimden mahrum kalmamaları olduğunu ifade ederek, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ancak evlerinde bilgisayar, tablet ve internet bağlantısı bulunmayan öğrencilere destek vermek için EBA destek noktaları oluşturduk. Mahalle konağımız ile düğün salonumuzu çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için bilgisayarla donattık. Öğrencilerin her daim yanındayız” dedi.
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