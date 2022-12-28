Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."
Dr. Hamdi Dibeklioğlu, TÜBA GEBİP Ödülü’ne layık görüldü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Dibeklioğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü.
Eğitim 28.12.2022, 16:09
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Dibeklioğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü.
Duygusal bilişim ve yapar öğrenme alanlarındaki araştırmaları, insan davranışlarının bilgisayarla çok kipli analizine ve uzam-zamansal gösterimlerin derin öğrenmesine odaklanan Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Dibeklioğlu, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü. Dibeklioğlu, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.