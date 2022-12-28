Dr. Hamdi Dibeklioğlu, TÜBA GEBİP Ödülü’ne layık görüldü

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Dibeklioğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü.

Duygusal bilişim ve yapar öğrenme alanlarındaki araştırmaları, insan davranışlarının bilgisayarla çok kipli analizine ve uzam-zamansal gösterimlerin derin öğrenmesine odaklanan Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Dibeklioğlu, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü. Dibeklioğlu, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.