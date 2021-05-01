DPÜ TÖMER Bakü’de temsilcilik açacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER), Azerbaycanlı öğrencilerin Türkçe eğitimlerine destek olmak amacıyla Bakü’de temsilcilik kurulması için iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük makamında düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanı ve YÖK Başkanının koydukları hedef doğrultusunda uluslararasılaşma adımlarını hızla atmaya devam ettiklerini söyledi. Rektör uysal,” Bu kapsamda Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Bakü’de eğitim, sınav ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak. Yaptığımız bu iş birliği protokolünün Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenmelerinde ve ülkemize akıcı bir Türkçe öğrenerek gelmelerinde önemli bir hizmette bulunacağına inanıyorum. Bakü’de kurulan temsilcilik ile eğiticilerin eğitimi, öğretim ilke ve yöntemleri ve Azerbaycanlı öğrencilerin daha kısa sürede Türkiye Türkçesini öğrenmelerinde TÖMER etkin bir rol oynayacaktır. Türk soylulara Türkçe öğretiminde materyal sıkıntısı yaşandığı ve genel Türkçe dersleri ile bu öğrencilere Türkiye Türkçesi öğretilmeye çalışılması önemli bir eksiklikti. TÖMER tarafından hazırlanan “Azerbaycanlı Öğrenciler için Türkiye Türkçesi” adlı Türkçe kitabı bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak. Bu çalışmanın öncelikle DPÜ TÖMER Bakü Temsilciliği’nde kullanılacak olması gurur verici. Bu çalışmaların bu protokol kapsamında daha geliştirilerek Türk coğrafyasını kapsayan bir birliktelik sağlamasını amaçlıyoruz. İlk adımı kardeş ülke Azerbaycan’da attık. İnşallah bu çalışmanın meyvelerini de önümüzdeki yıl Azerbaycan’dan ülkemize üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin uyum sürecinin kısalması ile görmüş olacağız. Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bu çalışmalarda örnek olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Tören, konuşmanın ardından Bakü’de DPÜ TÖMER temsilciliğinin kurulması ve buradaki etkinlikleri yürütmeyi öngören sözleşmeyi Rektör Kazım Uysal ve İbrahim Yıldırım’ın imzalanması ile sona erdi.