Down sendromlu öğrenciler ve öğretmenleri için refleks eğitimi verildi

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi’nin, down sendromlu bireylerin topluma daha iyi adapte olmalarını sağlamak amacıyla hazırladığı "Nörogelişim İçin İlkel Refleks Entegrasyonu Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında 12 down sendromlu çocuk ve aileleri eğitim verildi. Proje kapsamında eğitimlere katılan 40 öğretmene üniversite onaylı 84 saatlik ilkel refleks entegrasyon programı koçluk belgesi verildi.

Projenin kapanış töreninde konuşan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Nörogelişim İçin İlkel Refleks Entegrasyonu Projesi’nin sıra dışı güzel bir proje olduğunu söyledi.

Toplumun dezavantajlı kesimlerini kamu kurumları ve STK’lar olarak önemsediklerini belirten Vali Kılınç, “Hayatı onlar için daha yaşanabilir daha zevk alır hale getirmeye çalışıyoruz. Kimi zaman sokakların caddeleri bu yönden gözden geçirilme şeklinde oluyor. Kimi zaman kamu binalarına giriş çıkışlar şeklinde oluyor. Kimi zaman da soysal faaliyetlerle oluyor ama bu proje çok bildiğimiz duyduğumuz proje değil sıra dışı güzel bir proje. Bu vesileyle bu çocuklarımız hayata daha sağlam tutunacaklar. Kendilerini daha iyi tanıyacaklar. Özgüvenleri belki daha çok artacak. Bireysel yetenekleri kendi kendine yeterlilik noktasında daha da gelişmiş olacak. Başarı elde ettikçe tabana yayacağız. Çocuklarımızla daha çok kaynaşmış olacağız” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Çetin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir projeyi hayata geçirdiklerin belirterek şunları söyledi:

“Projemizin amacı dezavantajlı saydığımız down sendromlu çocuklarımızın doğumdan itibaren yok olması gerek geliştirilmesi gereken refleks patenlerinin işlevsel hale getirilmesidir. 12 kişilik down sendromlu gençlerle İlkel Refleks Entegrasyonu yurt dışında yaygın bir çalışma. Biz bu çalışmayı Türkiye’de ilk kez uygulamış olduk. İlkel Refleks Entegrasyonu ile çocuklarımızın refleks patentlerini geliştirerek onların sosyal hayatta daha uyumlu hale gelmelerini sağlamış olduk. Bununla birlikte projemizin ikinci ayağı olarak da özel eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerimize 84 saatlik bir eğitim düzenledik. Bunlarında kendi kurumlarında, çocuklarına burada edinmiş oldukları kazanımları yaygınlaştırma adına kullanabilmelerini sağladık. Üçüncü boyutta da ebeveyn eğitimimiz vardı. Bu süreç sadece buradaki yapmış olduğumuz, 7 ile 8 haftalık terapist arkadaşlarla sınırlı kalmayan, velilerimizin de evlerinde programlarını devam ettirerek refleks patenlerini geliştirmeleri gerekiyordu. Bunun içinde projemizin üçüncü ayağı olarak bir eğitim düzenledik. Onlar da şu an kendi çocuklarına evlerinde egzersiz programları yapıyorlar.”

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Çalışkan, “Niğde Sakatlar Derneği Şubesi olarak bir çok projeye imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bu proje çok daha farklı bir proje oldu. Bu proje Türkiye’de ilk defa yapılan bir proje oldu. Biz dernek olarak gurur duyuyoruz. Buradan hocalarıma verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen ve bizlerden desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. Katılımlarınız içinde hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.