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Dokuz Eylül Üniversitesi, araştırma üniversitesi oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlendi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tarihi başarıda emeği geçen üniversite mensuplarına teşekkür ederek, “Üniversite olarak bundan sonra da, bilimsel kapasitemizi geliştirmeye, araştırma ve yenilikçilik ile ilgili altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve üniversitemizin evrensel vizyonuna uygun olarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olma idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Eğitim 13.12.2021, 15:55 13.12.2021, 16:10
Dokuz Eylül Üniversitesi, araştırma üniversitesi oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlendi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tarihi başarıda emeği geçen üniversite mensuplarına teşekkür ederek, “Üniversite olarak bundan sonra da, bilimsel kapasitemizi geliştirmeye, araştırma ve yenilikçilik ile ilgili altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve üniversitemizin evrensel vizyonuna uygun olarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olma idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca açıklanan listeyle araştırma üniversitesi olmayı hak kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların duyurulduğu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantıda Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında yapılan değişiklik ile 20 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesinin araştırma üniversitesi olduğu açıklandı. Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi de ‘araştırma üniversitesi’ olmaya hak kazanan üniversiteler arasındaki ilk 15 üniversite arasındaki yerini alırken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ‘Araştırma Üniversitesi Beratı’nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.

Girişimci üniversite DEÜ

Yükseköğretim Kurulunca Ankara’da alınan kararların hayırlı olmasını dileyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırma misyonuna uygun hareket ettiğini belirterek, “Girişimcilik ekosistemini ve yenilikçi eğitim modelini benimseyen üniversitemiz, ülkemizin 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde oluşturduğu 2021-2025 stratejik planıyla tüm basamakların hazırlığını zaten yapmıştı. Bu kapsamda üniversite olarak, başta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma planı olmak üzere ulusal/bölgesel ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri ile uyumlu, uluslararası ve ulusal rekabet önceliklerini öncelikli araştırma alanları belirledik. Sanayi ve kamu kurumlarıyla yakın işbirlikleri yaparak girişimci üniversite modeline geçiş yaptık. DEPARK, DETTO gibi bünyemizde yer alan kurumlarımızla proje hazırlama, kümelenme, Ar-Ge, ticarileşme alanlarına üniversitemiz nezdinde özel önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Araştırma altyapımızı bir yandan daha da geliştiriyor diğer yandan ise daha verimli kullanabilmek üzere stratejiler üretiyoruz. Araştırmacı insan kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Ülkemiz ana stratejik planında yer alan kritik konularda yaptığımız çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz atılım ve yatırımlarla araştırma üniversitesi olmak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Milli hedeflerimizin takipçisiyiz”

Araştırma üniversitesi olarak büyük bir başarıya imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin milli hedeflerine yönelik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Rektör Hotar, “Üniversite olarak, bilimsel kapasitemizi geliştirmeye, araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Girişimciliği daha çok destekleyecek, katma değer oluşturan bilimsel çıktıların artırılmasına azami gayret göstereceğiz. Araştırma üniversitesi yetkinliklerini dikkate alarak öncelikli sektörlere yönelik projeler ve iş modelleri ortaya koyacağız. Kritik teknolojilerde yapılan çalışmalarımızı yetkin akademisyen ve araştırmacılarımızın da destekleriyle teşvik edecek, bu alanlarda laboratuvar altyapımızı da güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve üniversitemizin evrensel vizyonuna uygun olarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olma idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriyle her zaman bizlerin yanında olan çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, berat töreninde bizleri yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve bu başarıyı elde etmemiz de yoğun bir çaba harcayan üniversitemiz mensuplarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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