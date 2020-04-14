Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
98003
ALTIN
377.784
DOLAR
6.7968
STERLİN
8.5439
EURO
7.4520

Doktora yapmak için artık ALES şartı aranmayacak

YÖK BAŞKANI M. A. YEKTA SARAÇ, “BUGÜN YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DOKTORA MEZUNLARIMIZIN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURULARINDA DAHA ÖNCEDEN İSTENİLEN ALES’E GİRME ŞARTI ARTIK ARANMAYACAK” DEDİ.

Doktora yapmak için artık ALES şartı aranmayacak

YÖK BAŞKANI M. A. YEKTA SARAÇ, “BUGÜN YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DOKTORA MEZUNLARIMIZIN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURULARINDA DAHA ÖNCEDEN İSTENİLEN ALES’E GİRME ŞARTI ARTIK ARANMAYACAK” DEDİ.

14 Nisan 2020 Salı 13:23
9 Okunma
Doktora yapmak için artık ALES şartı aranmayacak

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak” dedi.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), doktora mezunlarının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) muaf olacağını açıkladı. YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle ‘doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık’ mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak. Söz konusu değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek.

Öte yandan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, kararla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız. Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak. Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde ‘YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

Son Güncelleme: 14.04.2020 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim